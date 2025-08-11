Parma, colpo in difesa: arriva Sorensen, costerà 9 milioni di euro

Il Parma si prepara a rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione con un colpo di mercato importante: l’arrivo del centrocampista danese Oliver Sørensen dal Midtjylland. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, l’accordo tra i due club è stato definito, e il giocatore, classe 2002, è atteso in Italia già in serata per le consuete visite mediche prima di siglare un contratto quinquennale.

L’accordo economico per Sørensen

Per assicurarsi il talento scandinavo, il Parma sborserà una cifra considerevole, che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Un investimento significativo che testimonia la volontà della società emiliana di costruire una squadra competitiva e di puntare su giovani promettenti. L’acquisto di Sørensen va ad arricchire un centrocampo che, dopo la promozione in Serie A, avrà bisogno di qualità e dinamismo per affrontare le sfide del massimo campionato.

Le cessioni in corso

Oltre agli acquisti, la dirigenza crociata è attiva anche sul fronte delle uscite. In fase di definizione ci sono le cessioni di Rachid Kouda e di Dennis Man. Per Kouda, centrocampista che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito, si prospetta un ritorno allo Spezia. Si tratta di una mossa che permette al giocatore di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente che già conosce.

La partenza di Dennis Man rappresenta una separazione più significativa. L’attaccante rumeno, arrivato a Parma più di quattro stagioni fa, sta per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera al PSV Eindhoven. Dopo aver assistito dalla tribuna alla partita contro l’Heidenheim, Man si è recato in Olanda, dove oggi effettuerà le visite mediche con il club biancorosso prima di firmare il suo contratto. La sua cessione libera un posto nel reparto offensivo e permette al club di incassare una cifra utile per future operazioni di mercato.

Con ancora circa tre settimane prima della chiusura del mercato, la dirigenza del Parma ha ancora del lavoro da fare per completare la rosa. Tra nuovi arrivi e partenze, l’obiettivo è quello di definire una squadra equilibrata e pronta per l’inizio delle competizioni ufficiali. L’arrivo di Sørensen e le cessioni di Kouda e Man sono i primi passi di un’operazione più ampia volta a rafforzare la squadra in ogni reparto e a costruire un gruppo solido in vista della nuova stagione.