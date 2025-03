Parigi-Nizza 2025: pronostico Vingegaard e quote attuali

Nel mondo del ciclismo, la Parigi-Nizza 2025 si profila come uno degli eventi più attesi, una competizione che non solo inaugura la stagione delle grandi corse, ma offre anche un assaggio delle sfide che i corridori affronteranno durante il Tour de France. Quest’anno, l’attenzione si concentra su pronostici, analisi e quote che potrebbero rivelarsi cruciali per gli appassionati e gli scommettitori.

Vingegaard e i Favoriti per la Parigi-Nizza 2025

La Parigi-Nizza 2025 si snoda attraverso otto tappe che metteranno alla prova i corridori con un mix di cronosquadre, montagne e frazioni per velocisti. Il percorso, che include tre tappe di montagna e una di media montagna, promette di essere un banco di prova per i ciclisti che puntano a brillare nel Tour de France. In assenza di Tadej Pogacar, tutte le attenzioni sono rivolte a Jonas Vingegaard, il favorito indiscusso con una quota di 1.44 su Bet365. Quest’ultimo ha già dimostrato il suo valore vincendo in Algarve, anche se la sua forma non ha ancora raggiunto il picco.

Jonas Vingegaard – Quota media: 1.44

– Quota media: 1.44 Jorgenson , compagno di squadra e vincitore dell’edizione precedente, si presenta come il primo rivale con una quota di 5.00.

, compagno di squadra e vincitore dell’edizione precedente, si presenta come il primo rivale con una quota di 5.00. Almeida, noto per le sue buone performance in Portogallo, è quotato a 7.50.

Le tappe decisive includono la cronosquadre alla terza tappa, che potrebbe già delineare i primi distacchi significativi, e le frazioni di montagna nella seconda parte della settimana, dove i corridori avranno la possibilità di fare la differenza.

Alla luce delle attuali quote, il danese Vingegaard sembra avere il vantaggio, ma i colpi di scena non mancano mai in una corsa di questo calibro. Oltre alla battaglia per la maglia gialla, l’attenzione sarà anche sui velocisti, che avranno tre occasioni per brillare, una in più rispetto all’edizione del 2024.

Concludendo, la Parigi-Nizza 2025 si preannuncia come una competizione avvincente, con un mix equilibrato di tappe che offriranno spettacolo e sorprese. Le quote attuali mostrano un dominio di Vingegaard, ma con il ciclismo, nulla è mai definitivo fino all’ultimo chilometro. Segui i nostri aggiornamenti per non perdere le ultime analisi e pronostici su questo e altri eventi sportivi.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!