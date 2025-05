Papa Prevost, chi era davvero il nonno italiano: “Non una persona qualunque”

Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost, ha legami profondi con l’Italia, ben oltre il suo ruolo spirituale a Roma. Sebbene sia nato a Chicago il 14 settembre 1955, le sue origini affondano nella storia migratoria italiana di fine Ottocento. Chi era il nonno del nuovo Papa?

Da Torino a Chicago: la migrazione della famiglia Prevost

Il nonno paterno, Giovanni Roberto Prevosto, nacque a Torino il 24 giugno 1876. Dopo l’emigrazione negli Stati Uniti, il suo nome venne anglicizzato in John R. Prevost, segnando l’inizio di una nuova vita che porterà, generazione dopo generazione, fino all’elezione al pontificato. Giovanni Roberto, trasferitosi negli USA, sposò Susanne Marie Fabre, francese nata il 2 febbraio 1894. Nel 1917 nacque il loro primo figlio, John C. Prevost, zio del futuro Papa, mentre il trasferimento definitivo a Chicago avvenne intorno al 1920. Lì nacque Louis Marius Prevost, padre di Leone XIV, il 28 luglio dello stesso anno, in un’abitazione al numero 5465 di Ellis Avenue. “Una famiglia di migranti, studiosi e servitori pubblici”, come ha ricordato un parente interpellato dal sito genealogico Wikitree, che ha ricostruito l’intera linea di discendenza.

Una famiglia tra cultura, fede e servizio civile

Louis Marius, padre del Papa, si diplomò al Central YMCA College nel 1943 e servì nella Marina statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo il congedo, intraprese la carriera nell’educazione, fino a diventare preside della Mount Carmel Elementary School a Chicago. La madre del Pontefice, Mildred Agnes Martinez, di origine spagnola e caraibico-creola, era nata sempre a Chicago nel 1911 e aveva studiato biblioteconomia e pedagogia alla DePaul University, lavorando poi come bibliotecaria. “Erano entrambi molto devoti, colti e impegnati nel servizio alla comunità”, ha raccontato chi li ha conosciuti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva