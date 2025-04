Re Carlo, perché non sarà presente al funerale di Papa Francesco: il motivo dietro la scelta

La recente scomparsa di Papa Francesco ha suscitato un’ondata di commozione in tutto il mondo. In vista dei solenni funerali previsti per sabato 26 aprile, numerosi leader mondiali si preparano a rendere omaggio al Pontefice. Tra questi, spicca la presenza del principe del Galles, che rappresenterà la monarchia britannica alla cerimonia. Tuttavia, l’assenza di Re Carlo III e della Regina Camilla ha sollevato interrogativi e curiosità, soprattutto considerando il recente incontro tra la coppia reale e il Papa avvenuto il 9 aprile scorso in Vaticano. (Continua…)

Papa Francesco funerali, non ci sarà Re Carlo

I funerali di Papa Francesco sono previsti per sabato 26 aprile 2025. Alle esequie prenderanno parte numerosi leader mondiali. Non mancherà una rappresentanza della corona inglese. Ai funerali, però, non ci sarà Re Carlo, bensì il principe William. Dietro questa scelta c’è un motivo ben preciso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)