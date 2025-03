Papa Francesco e la prima foto dall’ospedale: perché ha la mano gonfia e cosa significa

Dopo 31 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco è apparso per la prima volta in una fotografia diffusa dalla Santa Sede. L’immagine, che lo ritrae nella cappella dell’ospedale, ha suscitato sia speranza tra i fedeli sia interrogativi riguardo alle sue condizioni di salute, in particolare per un evidente gonfiore alla mano.

Papa Francesco, perché ha la mano gonfia

Nella foto diffusa, il Pontefice è raffigurato seduto su una sedia a rotelle, vestito con abiti liturgici bianchi e una stola viola, intento a celebrare la messa nella cappella del decimo piano del Gemelli. Questo scatto rappresenta la sua prima apparizione pubblica dall’inizio del ricovero avvenuto il 14 febbraio, a causa di una polmonite bilaterale. Nonostante il volto appaia leggermente sofferente, l’immagine ha trasmesso un senso di resilienza e dedizione spirituale. 

Oltre all’espressione del volto, un particolare ha attirato l’attenzione: la mano destra del Papa appare visibilmente gonfia. Questo dettaglio ha sollevato domande tra i fedeli e gli osservatori, preoccupati per le implicazioni sulla sua salute generale. 

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva