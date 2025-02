Papa Francesco è ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite trasformatasi poi in polmonite bilaterale. Le sue condizioni di salute mettono in apprensione i fedeli. In questi giorni, inoltre, prende largo l’ipotesi che il Pontefice possa dimettersi. Il cardinale Ravasi ha spiegato perchè potrebbe realmente succedere. (Continua…)

Papa Francesco ricoverato in ospedale

Venerdì scorso, Papa Bergoglio è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite, divenuta poi una polmonite bilaterale. Il Pontefice ha ormai trascorso sei notti all’interno del nosocomio e le sue condizioni di salute precarie gli impediscono di tornare nella sua residenza. La Santa Sede ha annullato tutti gli impegni che il Pontefice aveva in programma. Domenica non ci sarà il consueto Angelus da Piazza San Pietro. In questi giorni si fa largo l’ipotesi che il Papa possa dimettersi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)