Papa Francesco, il bollettino medico di oggi

Papa Francesco ha trascorso una nuova notte ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice è in cura nell’ospedale della Capitale per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso. Il Vaticano, con un comunicato, ha fatto sapere alle 8 della mattinata di oggi, giovedì 6 marzo 2025, come sta Papa Francesco dopo 21 giorno di ricovero. (Continua dopo le foto)

Papa Francesco, l’ultimo bollettino medico

Nel bollettino serale di ieri sulla salute del pontefice, si legge che le sue condizioni di salute sono rimaste stazionarie. Non ci sono stati nuovi episodi di insufficienza respiratoria dopo le precedenti crisi di broncospasmo che avevano fatto temere un aggravamento. Dal Vaticano, hanno fatto sapere che Papa Francesco ha trascorso la giornata in poltrona partecipando anche a varie attività e alternando quindi lavoro, terapie e preghiere. (Continua dopo le foto)

Come ha trascorso la giornata di ieri il Pontefice

“Nell’appartamento privato sito al 10° piano, il Santo Padre ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri che gli sono state imposte dal celebrante, quindi ha ricevuto l’Eucarestia. Successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative”, si legge nel bollettino serale di mercoledì, 5 marzo 2024. Il Papa ieri ha anche chiamato padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, prima di riposarsi. Cos’è successo poi durante la scorsa notte?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva