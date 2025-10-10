Paolo Fox, l’oroscopo del weekend: grandi sorprese in vista per questi segni

Le stelle di Paolo Fox annunciano un fine settimana ricco di emozioni, scoperte e cambiamenti. Dal 10 al 12 ottobre 2025, ogni segno zodiacale vivrà giornate in cui amore, lavoro e salute si intrecciano tra riflessione, energia e nuove opportunità. La Luna in transito porta leggerezza e intuizioni, favorendo i segni d’acqua e aria, ma anche i più razionali troveranno spunti per ritrovare equilibrio e serenità.

Segni di fuoco: passione e determinazione

Ariete – Weekend dedicato alla riflessione e al bisogno di rallentare. In amore, meglio evitare discussioni e favorire momenti di tenerezza e calma. Sul lavoro, un piccolo progetto può diventare grande se ascolti i consigli giusti. La salute migliora con attività all’aperto e momenti di relax. La Luna favorisce il dialogo e aiuta a lasciar andare il passato per ritrovare equilibrio interiore.

Leone – Fine settimana brillante e carismatico: torna la voglia di protagonismo. In amore, emozioni sincere e incontri speciali per chi è solo. Sul lavoro, opportunità di mettersi in luce e ricevere riconoscimenti. Attenzione agli eccessi, soprattutto a tavola. Il cielo regala energia e voglia di vivere con passione ogni momento.

Sagittario – Voglia di libertà e ottimismo. Le coppie ritrovano sintonia con esperienze nuove, mentre i single potrebbero vivere un incontro speciale. Sul piano professionale, arrivano buone notizie e stimoli creativi. La salute è ottima se si rispettano ritmi naturali. La Luna amica regala serenità e spinta verso nuovi orizzonti.

Segni di terra: concretezza e introspezione

Toro – L’amore torna protagonista con dolcezza: gesti romantici rafforzano le coppie, sorprese per i single. Nel lavoro arriva una conferma che premia la concentrazione. La natura rigenera corpo e spirito. Domenica perfetta per riscoprire i piccoli piaceri della vita e godere della stabilità tanto amata.

Vergine – Weekend di riflessione e bisogno di tranquillità. In amore è tempo di chiarimenti: affronta i dubbi con calma. Sul lavoro, Saturno invita alla costanza e alla prudenza. La salute chiede attenzione allo stress: il riposo diventa un alleato prezioso. Domenica porta equilibrio interiore e serenità mentale.

Capricorno – Serve rallentare per ritrovare equilibrio e forza. In amore, stabilità e dolcezza accompagnano la coppia. Il lavoro è solido, ma non trascurare la vita privata. La salute migliora abbandonando il controllo e concedendosi momenti di relax. Domenica di chiarezza e fiducia rinnovata.

