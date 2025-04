Paolo Fox, l’oroscopo di maggio segno per segno

Paolo Fox ha diffuso le sue attesissime previsioni per maggio 2025. Tra amori che sbocciano, opportunità lavorative e qualche tensione da gestire, ogni segno avrà il suo percorso stellare. Secondo Fox, i nati sotto il segno del Toro, dello Scorpione e del Cancro dovranno affrontare sfide professionali, mentre per Acquario, Gemelli e Leone l’amore riserverà grandi novità. “Maggio sarà un mese di consapevolezze e riscatti”, ha sottolineato l’astrologo. Vediamo ora, segno per segno, cosa ci riservano le stelle. (Continua dopo le foto)

I segni di fuoco: entusiasmo da dosare per Ariete, Leone e Sagittario

Per gli Ariete, maggio parte con il piede giusto grazie a una carica energetica notevole, soprattutto in ambito lavorativo. “Le occasioni non mancheranno e chi è in attesa di risposte potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo”, prevede Fox. In amore, Venere favorirà la stabilità. Leone è chiamato a gestire l’entusiasmo per evitare di cadere in fuochi di paglia: “Selezionate con cura le opportunità”, consiglia Fox. Amore alle stelle e voglia di divertimento. Sagittario vivrà un mese di riscatti, sia in campo professionale sia sentimentale. “Dopo un avvio di anno complicato, è tempo di raccogliere i frutti dei propri sforzi”, promette Paolo Fox, con giornate clou il 5, 13, 14 e 23 maggio. (Continua dopo le foto)

I segni di terra: sfide da affrontare per Toro, Vergine e Capricorno

Per i Toro, Marte dissonante porta instabilità emotiva, soprattutto al lavoro. Tuttavia, a metà mese, nuove conoscenze amorose potrebbero ribaltare l’umore. “Attenzione però a non infilarsi in storie complicate”, avverte l’astrologo. La Vergine dovrà mantenere alta l’attenzione sui contratti e sulle spese: “Giocate d’anticipo e pianificate ogni mossa con precisione”, raccomanda Fox. In amore, meglio affrontare le tensioni nei giorni 16, 18 e 25. Capricorno si troverà a combattere contro la mancanza di riconoscimenti lavorativi, pur vedendo arrivare i primi consensi. Sul fronte amoroso, la situazione sarà altalenante: “È un mese in cui meglio non rischiare con storie complicate”, dice Fox.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva