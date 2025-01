Paolo Fox, febbraio intenso per questi segni: fate attenzione

Con l’arrivo di febbraio 2025, gli appassionati di astrologia attendono con interesse le previsioni per i diversi segni zodiacali. Questo mese si prospetta ricco di cambiamenti e opportunità, influenzati da particolari allineamenti planetari e dall’inizio dell’Anno del Serpente di Legno nel calendario cinese. Vediamo un’analisi dettagliata delle previsioni astrologiche dell’esperto Paolo Fox per ciascun segno.

Ariete, Toro, Gemelli

Ariete. Dopo un gennaio complesso, febbraio porta con sé prospettive più luminose. Le difficoltà recenti stanno per risolversi, aprendo la strada a nuove opportunità professionali. Alcune giornate potrebbero risultare stressanti, ma affrontandole con calma si otterranno risultati positivi. Per chi desidera cambiare percorso, è il momento ideale per esplorare nuove possibilità, con la prospettiva di avviare progetti nelle prossime settimane.Per lìamore Le stelle sono favorevoli. Le relazioni esistenti si rafforzano, mentre i single potrebbero fare incontri significativi. È un periodo propizio per approfondire legami affettivi e vivere momenti di passione.

Toro

Le influenze planetarie sono positive, specialmente grazie al supporto di Saturno e del Sole a partire dal 18 febbraio. Giove protegge le finanze; sebbene non siano previste grandi entrate, la gestione economica sarà efficace. Questo è l’anno giusto per mettersi in gioco e aprire nuove porte. Amore: Venere è attiva e benevola per gran parte dell’anno. A febbraio, la passionalità è in aumento, rendendo gli incontri occasionali particolarmente piacevoli per chi è interessato.

Gemelli

Febbraio è un mese di recupero e di risposte attese. Le opportunità sono da cogliere al volo, e alcuni potrebbero considerare un cambio di azienda. È il momento giusto per avanzare richieste e chiarire eventuali malintesi, poiché dalla metà del mese potrebbe emergere un po’ di agitazione. Le relazioni che hanno attraversato piccole crisi a gennaio sono ora in fase di recupero. Le nuove conoscenze sono favorite, e se non si è convinti di un rapporto, potrebbe essere il momento di considerare un cambiamento. (continua dopo la foto)

Oroscopo Cancro, Leone, Vergina

Cancro

Le idee sono brillanti e febbraio continua a essere un mese positivo. Gli studenti hanno buone opportunità per distinguersi, mentre i professionisti sapranno adattarsi alle novità. Le tensioni diminuiscono, e nella seconda parte del mese potrebbero arrivare guadagni extra. È un periodo propizio per avanzare richieste e fare proposte. Le relazioni stabili sono forti, ma Venere potrebbe ostacolare nuovi incontri. È consigliabile concentrarsi sulle relazioni esistenti e affrontare eventuali problemi con pazienza.

Leone

Febbraio è il mese ideale per delineare progetti. Giove continua un transito importante, offrendo l’occasione di vincere sfide e farsi valere. Gli incontri sono significativi, soprattutto dopo San Valentino. Chi desidera investire deve essere cauto nelle prime due settimane, a causa dell’opposizione di Mercurio. Gli incontri speciali sono favoriti, e Venere inizierà un transito positivo dal 4 febbraio, aumentando la passionalità e l’intesa nelle relazioni.

Vergine

Dopo i cambiamenti avvenuti da giugno, febbraio richiede pazienza. Non è possibile sbloccare tutto immediatamente; è necessario usare la ragione. I nuovi progetti non vanno abbandonati, ma è meglio aspettare tempi migliori. Il cielo è favorevole per accettare proposte a lungo termine. Attenzione alle giornate del 21, 22 e 28, che potrebbero portare nervosismo. Le relazioni esistenti sono stabili, ma potrebbero mancare nuove emozioni. È un buon momento per rafforzare i legami attuali e riflettere sulle proprie esigenze sentimentali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva