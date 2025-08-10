Jasmine Paolini supera Sakkari e accede al terzo turno del WTA Cincinnati

Con una prestazione caratterizzata da determinazione e concentrazione, Jasmine Paolini ha eliminato Maria Sakkari dal torneo WTA di Cincinnati, imponendosi in due set decisi al tie-break con il punteggio di 7-6 7-6. L’atleta italiana ha evidenziato solidità nei momenti decisivi, confermando continuità di rendimento e precisione nei punti chiave.
Inizio deciso e gestione del primo set
Nel primo parziale, Paolini ha ottenuto un immediato break, portandosi rapidamente sul 5-1. Nonostante il tentativo di rimonta di Sakkari, che ha ristabilito la parità sul 5-5, la tennista italiana ha mantenuto il controllo durante il tie-break, chiudendo 7-2 grazie a colpi profondi e incisivi.
Secondo set: equilibrio e tie-break decisivo
Il secondo set si è sviluppato in modo bilanciato, con entrambe le giocatrici attente a non concedere break. Le possibilità di allungo sono state annullate da risposte efficaci e grande tenuta mentale. Anche in questa frazione, il tie-break ha deciso l’esito: Paolini ha gestito con lucidità il vantaggio iniziale e si è imposta 7-4.
Prossimo turno e avversarie
Grazie a questo successo, Paolini si prepara ora ad affrontare la statunitense Ashlyn Krueger, attuale numero 35 del ranking mondiale, che ha superato Anastasija Sevastova in tre set.
