A ventisette giorni dal trionfo contro Alcaraz a Wimbledon, Sinner è tornato a competere sul cemento al Masters 1000 di Cincinnati, superficie su cui aveva già conquistato importanti successi nel 2024. Fin dalle fasi di riscaldamento, il tennista italiano ha mostrato un’elevata intensità e precisione nei colpi, confermando una preparazione ottimale per il match.

Avvio deciso e primo set senza storia

L’incontro ha avuto un inizio favorevole per Sinner: nei primi due turni di servizio ha ottenuto il 100% di prime palle e non ha concesso punti all’avversario. Daniel Elahi Galan ha perso il servizio già nel secondo gioco, permettendo all’azzurro di portarsi rapidamente sul 3-0.

Nel quarto gioco, Sinner ha inflitto un ulteriore break grazie a una serie di colpi vincenti e agli errori commessi da Galan, salendo 4-0. L’unica interruzione della sequenza positiva è arrivata sul 5-0, quando il colombiano ha conquistato un game, evitando il 6-0. Tuttavia, Sinner ha chiuso il primo parziale senza esitazioni, fissando il punteggio sul 6-1.

MASON, OHIO – AUGUST 09: Jannik Sinner of Italy plays Daniel Elahi Galan of Colombia during the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Secondo set: ritmo costante e chiusura rapida

Anche nella seconda frazione, Sinner ha imposto il proprio gioco. Ha mantenuto il servizio concedendo pochissimo e ha realizzato il primo break già nelle prime fasi del set. Sul 4-1, l’azzurro ha allungato nuovamente fino a chiudere la partita con il risultato di 6-1.

Con questa prestazione, Sinner dimostra una condizione eccellente e lancia un segnale forte in vista dei prossimi incontri, confermando la volontà di difendere il titolo sul cemento.

Leggi anche: