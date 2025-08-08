Italia, piccoli Sinner crescono: le otto “stelline” da seguire con attenzione

Sull’onda dei successi di Sinner, l’Italia sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro nel tennis grazie anche a un circuito di tornei minori molto vivace, con ben 88 eventi disputati nel nostro Paese. Questa base solida permette ai giovani azzurri di fare esperienza e crescere, come già successo con campioni come lo stesso Sinner, Musetti e Berrettini. Ma chi sono i nuovi talenti che provano a inseguire le orme dei big? Ecco otto giovani promesse da tenere d’occhio.

#FedericoCinà – Federico Cinà punta al massimo, ma si prepara anche al piano B. La determinazione e il rispetto per il servizio e il diritto sono la sua forza. https://t.co/5PFy4f2PUC — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) August 7, 2025

Classe 2007, Federico Pallino è il più precoce del gruppo. Figlio di Francesco, ex coach di Roberta Vinci, è già inserito nel tennis che conta con un ranking attuale intorno al 230 del mondo. Pallino ha già raggiunto due finali Challenger e collezionato vittorie importanti a livello 1000 a Miami e Madrid. La sua mentalità ricorda quella di Sinner, con un approccio maniacale al lavoro e la scelta di abbandonare presto il circuito junior per misurarsi subito coi più forti. “Lotto per diventare numero 1 al mondo e vincere più Slam possibili”, ha dichiarato con ambizione chiara.

Anche Jacopo Cinà, classe 2007, è considerato una delle next big thing del tennis italiano. Vincitore del prestigioso Trofeo Bonfiglio, ha raggiunto la seconda posizione nel ranking juniores e una semifinale Challenger a Monza. Mancino dotato di un buon dritto e un servizio potente e preciso, Cinà ha avuto anche l’onore di fare da sparring a Sinner prima dei quarti di Wimbledon. Allievo del maestro Fabrizio Zeppieri, si presenta come un giovane professionista già molto determinato. (continua dopo la foto)

Il più spettacolare da vedere è sicuramente Pierluigi Vasamì, altro 2007, noto per il suo rovescio a una mano e per il tennis imprevedibile. Circa top 30 nel ranking junior, ha già brillato nei Challenger, vincendo partite dopo le qualificazioni e raggiungendo la semifinale a Perugia. Ispirato da Federer, gioca un tennis ricco di variazioni e molto efficace sulla terra. Deve ancora migliorare il dritto, ma ha dimostrato grande tenacia e costanza in match lunghi. È attualmente intorno alla posizione 562.

Andrea Crivellaro, 18 anni, è al numero 3 tra i junior italiani. Dopo aver vinto il primo titolo junior a Maribor nel 2023, sembra pronto al salto di qualità. Gioca bene su terra e cemento, con un rovescio molto naturale e un dritto su cui deve lavorare per aggiungere peso e continuità. Alla recente Australian Open junior ha mostrato solidità e ha come riferimento Sinner, affermando: “Con il lavoro si può ottenere tutto”.

Anche Andrea Basile, coetaneo di Crivellaro e romano, ha vissuto qualche difficoltà fisica che ha rallentato la sua ascesa. Ex campione d’Europa under 16 insieme a Cinà e altri azzurri, ha un livello di tennis molto alto e una mentalità da grande lavoratore. Deve però sistemare la condizione fisica per concretizzare il sogno di giocare gli Internazionali d’Italia.

Italia, sulle orme di Sinner: le otto promesse azzurre

Dalla Marche arriva anche Mattia Mecarelli, classe 2006 e allievo di Giorgio Galimberti. Top 70 nel ranking junior, ha fatto il salto di qualità nell’estate 2024 con vittorie importanti e la partecipazione agli Slam junior. Contraddistinto da un fisico esile, ha un gioco di alta qualità e, se riuscirà a irrobustirsi, sarà sicuramente un nome da seguire.

Matteo Sciahbasi, sempre marchigiano e allenato al Piatti Tennis Center, è tra i giovani più promettenti. Campione d’Europa under 16, è meno presente nei tornei junior per concentrarsi sulla crescita tecnica e fisica, con l’obiettivo di entrare stabilmente tra i professionisti.

Infine, a soli 15 anni Vito Nardi è il più giovane del gruppo, già esordiente nei tornei pro. Con un gioco ispirato alla terra battuta, la superficie che preferisce, ha un futuro molto promettente. Il fratello Luciano è vicino alla top 30 ATP, ma Vito punta a costruire la sua strada con grinta e talento.

Leggi anche: