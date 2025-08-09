Masters 1000 Cincinnati: continua il momento no di Musetti, ko con Bonzi

Sono ormai quasi due mesi di digiuno per Lorenzo Musetti. Dopo la splendida stagione sulla terra battuta, culminata con la semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, il carrarino ha vinto una sola partita dal 6 giugno 2025. Un infortunio, i problemi fisici a ridosso di Wimbledon e uno swing sul cemento nordamericano deludente hanno segnato questa fase della sua stagione: eliminazione immediata a Washington, un solo successo (contro Duckworth) a Toronto e, oggi, la sconfitta più amara contro Benjamin Bonzi a Cincinnati.

#musetti perde al tie break del terzo set (7-5) che peccato ! “ partita che lascia amarezza “#ferrero #CincyTennis — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 🇺🇦 ☮️ (@paoloangeloRF) August 9, 2025

Un match iniziato bene, ma perso per cali di rendimento

Il punteggio finale recita 5-7, 6-4, 7-6(4) in due ore e 46 minuti. Eppure, l’inizio era stato promettente: Musetti era partito con un parziale di 12 punti a 1, mostrando un tennis ordinato e brillante. Poi, però, sono emersi i problemi: rendimento altalenante al servizio, dritto incostante e cali di concentrazione hanno complicato il match.

Bonzi, pur tra alti e bassi, ha saputo sfruttare le incertezze dell’azzurro. Nel primo set, avanti 5-4 e servizio, il francese si è fatto rimontare; nel secondo, nonostante un vantaggio di 5-1, ha concesso chance di rientro a Musetti, chiudendo comunque 6-4.

Tie-break decisivo e opportunità mancate

Nel terzo set, l’azzurro ha avuto due palle break nell’ottavo gioco per andare a servire per il match, ma Bonzi le ha annullate con coraggio. Al tie-break, il transalpino ha mantenuto la lucidità, imponendosi 7-4 e chiudendo la partita.

Questo nuovo stop non aiuta la corsa di Musetti verso le ATP Finals di Torino, obiettivo più volte dichiarato in stagione. Una magra consolazione arriva dall’eliminazione di Casper Ruud, diretto concorrente, anch’egli fuori all’esordio. Tuttavia, una sola vittoria in due mesi è un bottino insufficiente per sostenere ambizioni di alto livello: per tornare competitivo, il numero 10 del mondo dovrà ritrovare fiducia e risultati al più presto.

MASON, OHIO – AUGUST 09: Lorenzo Musetti of Italy in action against Benjamin Bonzi of France during the Men’s Singles Second Round match on day three of the Cincinnati Open 2025 at Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images)

Chi sarà il prossimo avversario di Bonzi

Per Bonzi, vittoria di prestigio e pass per il secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Fabian Maroszan. Con l’uscita di Musetti, l’Italia saluta anticipatamente il torneo di Cincinnati.

Leggi anche: