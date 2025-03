Home | Palermo vs Brescia: pronostico e statistiche in Serie B

Palermo e Brescia si preparano a una sfida cruciale nella ventottesima giornata di Serie B. Mentre il Palermo spera di consolidare la sua posizione nei playoff, il Brescia lotta per evitare i playout e assicurarsi la permanenza nella categoria. La partita rappresenta un nodo fondamentale per entrambe le formazioni, che cercano punti vitali per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Statistiche recenti e precedenti risultati

Nella sfida di Serie B tra Palermo e Brescia, le due squadre arrivano con stati di forma differenti. I padroni di casa, attualmente noni con 35 punti, sono reduci da una convincente vittoria per 0-3 contro il Cosenza e mirano a entrare in zona playoff. Al contrario, gli ospiti lottano per la salvezza e si trovano in quattordicesima posizione con 30 punti. Il Brescia ha recentemente pareggiato 0-0 con il Sudtirol, un risultato che evidenzia le difficoltà della squadra, aggravate dai numerosi cambi di guida tecnica durante la stagione.

I pronostici degli esperti vedono il Palermo come favorito grazie al suo rendimento superiore e alla posizione più alta in classifica. Secondo le quote di bet365, la vittoria del Palermo è il risultato più probabile. Tuttavia, la determinazione del Brescia, intenzionata a strappare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, potrebbe riservare sorprese.

Entrambe le squadre schiereranno formazioni competitive. Il Palermo, guidato da Alessio Dionisi, potrà contare su Audero tra i pali e una difesa solida composta da Magnani, Blin e Baniya. In attacco, Pohjanpalo sarà supportato da Verre e Brunori. Il Brescia, sotto la guida di Rolando Maran, risponderà con Lezzerini in porta e una linea difensiva che vede protagonisti Dickmann e Jallow sugli esterni.

In conclusione, la sfida tra Palermo e Brescia promette di essere avvincente e determinante per le sorti delle due squadre. I rosanero, con il vantaggio del fattore campo e una classifica più favorevole, appaiono avvantaggiati. Tuttavia, la determinazione del Brescia potrebbe capovolgere i pronostici. Le quote attuali indicano il Palermo come favorito, con la vittoria quotata a 1.80, il pareggio a 3.50, e il successo del Brescia a 4.20.

