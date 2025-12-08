Padova-Cesena: statistiche, tendenze e quote aggiornate

La 15a giornata di Serie B propone sfide delicate e ricche di spunti statistici, con numerosi incroci che possono cambiare il volto della classifica. Lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 15:00, il Padova riceve il Cesena allo Stadio Euganeo, in una partita che può valere molto sia in ottica playoff che per la stabilità delle due squadre. Il Padova, dodicesimo con 17 punti, cerca conferme dopo l’ultimo successo esterno, mentre il Cesena, quarto con 26 punti, punta a consolidare il proprio piazzamento nelle zone alte. L’incontro, diretto da Andrea Zanotti, sarà trasmesso in streaming su DAZN e Amazon Prime Video (con abbonamento LaB Channel).

Padova-Cesena: confronto fra ambizioni e obiettivi della stagione

La sfida tra Padova e Cesena arriva in un momento in cui entrambe le squadre cercano continuità nei risultati. I veneti, reduci dall’1-0 contro il Pescara, cercano di avvicinarsi alla zona playoff, distante solo due punti. D’altro canto, gli ospiti romagnoli hanno appena battuto il Modena e, con una vittoria, potrebbero avvicinarsi ulteriormente alla vetta, portandosi a meno uno dal Frosinone. In casa Padova il rendimento è stato altalenante (una sola vittoria in sei gare interne), mentre il Cesena è reduce da due sconfitte esterne consecutive, sebbene abbia mostrato solidità e capacità di gestione del risultato quando trova il vantaggio. Entrambe le compagini sono chiamate a una prova di maturità: i padroni di casa devono evitare passi falsi che potrebbero avvicinarli alla zona playout, mentre gli ospiti puntano a confermare il ritmo storico delle prime 14 giornate, con 8 vittorie già all’attivo.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Le ultime cinque partite mostrano un Padova in lieve risalita, con 5 punti raccolti grazie a pareggi pesanti e una vittoria esterna. Il Cesena ha totalizzato 9 punti nello stesso periodo, alternando successi interni a qualche stop in trasferta. Analizzando i dati stagionali:

Padova : 4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 13 gol fatti, 16 subiti; pressione aggressiva (PPDA 11,1)

: 4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 13 gol fatti, 16 subiti; pressione aggressiva (PPDA 11,1) Cesena: 8 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 20 gol fatti, 14 subiti; conversione tiri in gol al 17,1%

Nei precedenti più recenti, il Cesena ha vinto 3 degli ultimi 5 incroci di Serie B, ribaltando il trend storico che vedeva l’Euganeo campo ostico. Tuttavia, la squadra veneta può contare su una difesa solida e su attaccanti come Mattia Bortolussi, già a quota 6 reti, mentre tra i romagnoli si distingue il giovane Cristian Shpendi (5 gol).

Le quote principali disponibili sui bookmaker

I principali operatori di scommesse come Lottomatica e Betsson propongono quote che rispecchiano l’equilibrio della sfida:

Esito Quota Vittoria Padova 3.20 Pareggio 2.80 Vittoria Cesena 2.45

Il Cesena parte leggermente favorito, ma le quote sono molto vicine, segnale di una gara aperta a ogni risultato. Da segnalare anche le quote per il numero di gol e i marcatori, considerate le buone statistiche offensive di entrambe le squadre.

Curiosità numeriche e tendenze chiave del match

Il Padova ha vinto solo una delle ultime sei gare interne, evidenziando una certa difficoltà nel capitalizzare il fattore campo.

ha vinto solo una delle ultime sei gare interne, evidenziando una certa difficoltà nel capitalizzare il fattore campo. Il Cesena ha già raccolto 8 successi nelle prime 14 giornate, ritmo mai visto dal 1972/73.

ha già raccolto 8 successi nelle prime 14 giornate, ritmo mai visto dal 1972/73. I biancoscudati mostrano migliore pressione alta (PPDA più basso), mentre i romagnoli sono più cinici sotto porta.

Mattia Bortolussi è il riferimento offensivo del Padova , mentre Cristian Shpendi continua a crescere come bomber giovane.

è il riferimento offensivo del , mentre continua a crescere come bomber giovane. Entrambi i portieri (Fortin e Klinsmann) hanno già collezionato 3 clean sheet stagionali.

La partita si preannuncia intensa anche nei duelli aerei e sulle palle inattive, con dati che premiano il Padova nel pressing e il Cesena nella finalizzazione. Storicamente, il Cesena ha spesso sofferto all’Euganeo, ma il recente successo rompe una lunga serie negativa in trasferta contro i veneti.

In conclusione, Padova-Cesena si presenta come una delle sfide più interessanti della giornata di Serie B, con numeri, statistiche e quote che raccontano di un confronto equilibrato e aperto. Le due squadre hanno motivazioni forti e diversi elementi in grado di decidere la partita, rendendo il match imperdibile sia per gli appassionati di calcio che per gli amanti dei dati e delle curiosità statistiche.