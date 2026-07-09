Il calcio italiano riparte con un cambiamento che non riguarda né un allenatore né il mercato, ma una delle leve più delicate di ogni campionato: la gestione arbitrale. Dal 7 luglio 2026 Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e Serie B, prendendo il posto di Gianluca Rocchi. La nomina arriva in un momento in cui l’attenzione su designazioni, comunicazione, protocollo VAR e credibilità del sistema è altissima, e coincide con le ultime fasi di un’indagine che ha tenuto il tema arbitrale al centro del dibattito.

Una nomina che pesa: profilo, mandato e aspettative sul nuovo corso

La scelta di affidare a Daniele Orsato la guida della CAN A e B non è un semplice passaggio di consegne: è un segnale di direzione. Orsato, ex arbitro internazionale, arriva alla massima responsabilità tecnica dopo un percorso interno che negli ultimi anni lo ha visto crescere in ruoli di coordinamento e gestione. Ora, però, la partita si gioca su un piano diverso: non più la performance individuale in campo, ma la costruzione di un sistema che deve garantire uniformità di giudizio, serenità operativa e una linea condivisa su episodi che, inevitabilmente, fanno classifica.

Il punto centrale è che un designatore non “arbitra” le partite: stabilisce criteri, indirizzi e priorità, seleziona chi è pronto per certi contesti e protegge (o espone) un arbitro nei momenti chiave della stagione. Questo significa che la nomina influenza indirettamente tutto: dalle gerarchie interne al modo in cui vengono valutati gli errori, dal tipo di tolleranza su contatti e intensità fino alla filosofia su ammonizioni “di gestione” e provvedimenti disciplinari. In altre parole, non cambia il regolamento, ma può cambiare come il regolamento viene interpretato e applicato con continuità.

La credibilità, oggi, passa anche dalla coerenza. I club chiedono una cosa più di tutte: che episodi simili abbiano esiti simili, a prescindere da stadio, minuto o peso della gara. È un obiettivo complesso perché il calcio è fatto di situazioni uniche, ma è proprio qui che si misura la forza di una struttura arbitrale. Orsato eredita un contesto in cui il margine d’errore è sempre più percepito come intollerabile, soprattutto perché il VAR ha spostato l’asticella: l’opinione pubblica si aspetta correzioni quasi “automatiche”, mentre il protocollo impone paletti chiari e un’area grigia inevitabile.

In questo scenario, la prima vera sfida non è “trovare” arbitri migliori (il bacino è quello), ma far funzionare meglio la filiera: preparazione atletica, aggiornamento tecnico, lettura degli episodi ad alta velocità e, soprattutto, gestione della pressione. Perché la stagione 2026/27 riparte con squadre che corrono sempre di più, panchine sempre più aggressive nelle proteste e un ecosistema mediatico che amplifica ogni decisione in tempo reale. Il designatore diventa il punto di equilibrio: deve proteggere la categoria senza chiudersi a riccio, e deve pretendere qualità senza trasformare l’errore in una condanna permanente.

L’ombra dell’inchiesta e il tema della fiducia

La nomina di Orsato si incastra con un passaggio delicato: Gianluca Rocchi, ex designatore, è stato ascoltato dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta che, secondo le ricostruzioni emerse in queste ore, è vicina a una decisione conclusiva da parte dei magistrati. Rocchi ha respinto le accuse e ha negato qualunque forma di condizionamento nelle designazioni; al tempo stesso, la sola esistenza di un’indagine ha inevitabilmente allargato una crepa: quando si discute di arbitri, ormai, non si parla più solo di episodi, ma di sistema.

È qui che Orsato dovrà essere molto più di un tecnico. Dovrà essere un gestore di fiducia. Perché la fiducia non si impone con una nomina: si costruisce con regole interne chiare e con una comunicazione che non sembri difensiva. Il tema non è “spiegare ogni episodio” (operazione spesso impossibile e controproducente), ma far percepire che esiste un metodo: criteri riconoscibili, valutazioni coerenti, percorsi di crescita trasparenti per gli arbitri e un uso del VAR che riduca al minimo la sensazione di casualità.

Il dibattito, in Italia, si accende sempre sugli stessi punti: falli di mano, contatti in area, intensità del gioco consentita, gestione dei cartellini nei primi 20 minuti, differenza di metro tra un big match e una gara salvezza. Ma l’elemento che più erode credibilità è la discontinuità: un intervento VAR che in una partita cambia il destino e in un’altra resta “silent”. Orsato, da ex direttore di gara, conosce bene la differenza tra un episodio “da campo” e un episodio “da protocollo”. Ora dovrà farla diventare cultura diffusa, perché basta un weekend storto per rimettere tutto in discussione.

Inoltre, con l’avvio dei ritiri e l’attenzione già orientata verso la nuova stagione, la gestione del tema arbitrale rischia di diventare una miccia permanente: ogni squadra ha bisogno di punti, e ogni punto può diventare un caso nazionale. Per questo la comunicazione istituzionale – sobria, regolare, mai emotiva – diventa una parte del lavoro. Non serve una narrazione spettacolare, serve prevedibilità: far capire prima come si intende intervenire su determinati episodi, così che la “sorpresa” non arrivi solo a posteriori, quando il danno (sportivo e reputazionale) è già fatto.

Infine, c’è un aspetto spesso sottovalutato: la gestione interna delle carriere. Un designatore sceglie chi va nei match più caldi, ma sceglie anche chi “recuperare” dopo un errore e chi, invece, fermare per proteggere la qualità complessiva. Se questa gestione appare punitiva o arbitraria, l’effetto è doppio: dentro la categoria cresce l’ansia, fuori cresce il sospetto. Orsato si gioca molto sulla capacità di far percepire che le scelte tecniche non sono reazioni di pancia, ma conseguenza di valutazioni solide.

VAR, uniformità e big match: i tre fronti che definiranno la Serie A 2026/27

Guardando alla stagione 2026/27, il nuovo corso arbitrale sarà giudicato su tre fronti concreti: VAR, uniformità e big match. Sul VAR il punto non è “usarlo di più” o “usarlo di meno”, ma usarlo meglio: ridurre i tempi di revisione, aumentare la chiarezza nelle chiamate e, soprattutto, limitare quella zona grigia in cui le immagini sembrano dire tutto e il contrario di tutto. La percezione del pubblico è ormai tarata sull’idea che la tecnologia elimini gli errori; ma nel calcio, tra frame, intensità del contatto e interpretazioni, l’errore può cambiare forma più che sparire. La sfida è ridurre gli errori “evitabili”, quelli in cui una revisione avrebbe potuto portare a una decisione più corretta senza snaturare la partita.

Il secondo fronte è l’uniformità di giudizio. È un obiettivo che si scontra con la realtà: non esistono arbitri fotocopia e ogni partita ha un livello diverso di tensione. Però esiste un margine di lavoro enorme sulla standardizzazione delle soglie: quando è ammonizione tattica, quando è imprudenza, quando è SPA o DOGSO, quando un fallo è “di gioco” e quando diventa condotta antisportiva. Il tifoso non pretende la perfezione, pretende che la stessa dinamica non venga trattata come due sport differenti a distanza di sette giorni. Qui entra in gioco il lavoro settimanale: video, casistiche, linee guida, feedback immediati e correzioni rapide.

Il terzo fronte sono i big match, dove il designatore si gioca reputazione e tenuta del sistema. Le gare tra le prime della classe non ammettono improvvisazione: servono arbitri esperti, preparati e con personalità, ma anche assistenti e VAR team all’altezza. In quelle partite, l’episodio pesa di più, ma pesa anche la gestione complessiva: il controllo delle proteste, la credibilità del dialogo con i capitani, la capacità di spegnere i principi d’incendio prima che la gara esploda in un continuo stop-and-go. Un designatore non può impedire che ci sia un rigore dubbio, ma può ridurre le probabilità che l’arbitro perda la partita sul piano emotivo.

Da qui nasce la domanda che accompagnerà ogni weekend: la Serie A riuscirà a ritrovare un rapporto più sano con l’arbitraggio? La risposta non dipenderà solo da Orsato, ma Orsato sarà il primo volto a cui verrà chiesto conto. Perché il calcio moderno vive di dettagli, e i dettagli, molto spesso, passano dal fischietto. Se il nuovo corso porterà più coerenza, meno caos comunicativo e una gestione più credibile dei momenti caldi, allora la stagione 2026/27 potrebbe iniziare con un’energia diversa: quella di un campionato che discute di campo prima che di polemiche.