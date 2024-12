Orrore di Palermo, perché uno dei giovani condannati è già uscito dal carcere

Uno dei giovani condannati per lo Stupro di Palermo, avvenuto il 7 luglio 2023 ai danni di una ragazza di 19 anni, ha ottenuto i domiciliari. L’opinione pubblica ovviamente si indigna, ma dietro la decisione della seconda sezione del tribunale di Palermo c’è un motivo ben preciso. (Continua…)

Lo Stupro di Palermo

Lo Stupro di Palermo è un fatto di cronaca avvenuto il 7 luglio 2023 nel capoluogo siciliano nei pressi di un cantiere abbandonato del Foro Italico. Sette ragazzi, tra i 17 e i 22 anni, hanno picchiato e violentato in gruppo una ragazza di 19 anni. La violenza di gruppo è diventata in poco tempo oggetto delle prime pagine dei giornali italiani, indignando l’opinione pubblica. I sette adolescenti sono stati arrestati e condannati per quanto avvenuto. Uno di loro, però, adesso avrebbe ottenuto gli arresti domiciliari. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)