Ornella Vanoni, la rivelazione del suo grande amico: “Cosa ha chiesto prima di morire”

La notizia della morte di Ornella Vanoni ha colpito profondamente il mondo della musica e dello spettacolo italiano. Le ultime ore della celebre artista sono state raccontate da Mario Lavezzi, storico amico e collaboratore, durante i SIAE Awards. Lavezzi ha condiviso un ricordo toccante, descrivendo un gesto quotidiano che ha accompagnato gli attimi finali della cantante.

Addio a Ornella Vanoni, icona della musica

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, si è spenta all’età di 91 anni la sera del 21 novembre: una perdita che ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi fan di lunga data. La notizia della sua morte è giunta come un fulmine a ciel sereno, lasciando interdetti familiari, amici e colleghi, che ricordano con affetto la sua voce unica e la sua straordinaria carriera.

Tra coloro che ha colpito maggiormente la scomparsa dell’artista c’è il musicista e produttore Mario Lavezzi, suo grande amico. Presente ai SIAE Awards poche ore dopo il decesso, Lavezzi ha voluto rendere omaggio all’amica rievocando quei momenti carichi di significato l’ultima serata trascorsa nella casa di Vanoni.

L’ultima richiesta di Ornella Vanoni

Secondo la ricostruzione di Lavezzi, poche ore prima della sua scomparsa, Ornella Vanoni si trovava nella sua abitazione di Milano. Aveva cenato regolarmente e programmava una partecipazione a “Che tempo che fa” da Fazio il giorno seguente. Secondo quanto riferito dalle persone vicine, era lucida e serena. Quello che è successo dopo è stato del tutto inaspettato.

