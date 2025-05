Giovanni uccide la moglie Patrizia, poi la confessione agghiacciante: perché lo avrebbe fatto

Le tragedie che si consumano improvvisamente lasciano dietro di sé un vuoto incolmabile e infinite domande senza risposta. Così è stato per Patrizia Russo, vittima di un omicidio che ha sconvolto una tranquillità della comunità di Solero (Alessandria). Come può un marito, dopo quasi quarant’anni di vita insieme, porre fine alla vita della donna che ha sempre dichiarato di amare? La vicenda dei coniugi Salamone è quella di una famiglia che per anni ha incarnato l’immagine della normalità e della stabilità. Tuttavia, qualcosa di oscuro si celava sotto la superficie di questa apparenza serena. Ora a fare ritornare il caso sulle pagine di cronaca è la nuova dichiarazione del marito di Patrizia. L’uomo avrebbe rilasciato una dichiarazione sconcertante circa il motivo del terribile gesto.

Caso di omicidio di Patrizia Russo

L’omicidio di Patrizia Russo è avvenuto il 16 ottobre 2023 nella loro abitazione a Solero, in provincia di Alessandria. Secondo le indagini, Giovanni Salamone ha colpito la moglie con diverse coltellate mentre lei dormiva, senza darle alcuna possibilità di difendersi.

I problemi economici e le tensioni latenti tra coniugi

Le indagini hanno rivelato una situazione economica difficile. I figli della coppia, costituitisi parte civile, hanno raccontato delle preoccupazioni economiche della madre. «Mia madre mi diceva che dovevamo risparmiare», ha ricordato la figlia, mentre il figlio, che studiava in Spagna, ha riferito di difficoltà finanziarie minimizzate dalla madre.

Le preoccupazioni economiche sembrano aver giocato un ruolo nel deterioramento della stabilità di Salamone, il quale si è trovato coinvolto in un procedimento giudiziario per ricettazione, che ha minato la sua reputazione lavorativa.

