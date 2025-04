Home | Omicidio Paganelli, è caos in carcere: il gesto choc di Dassilva

Ci sono nuovi risvolti nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. In carcere, dove è detenuto Louis Dassilva, attualmente indagato per la morte della 78enne, si è scatenato il caos. (Continua…)

L’omicidio di Pierina Paganelli

La tragedia che ha coinvolto Pierina Paganelli continua a scuotere la comunità di Rimini, lasciando dietro di sé una lunga scia di domande senza risposta. La donna, 78 anni, è stata trovata senza vita nel garage del complesso residenziale dove viveva, colpita da una serie brutale di fendenti. A distanza di mesi dal terribile fatto, le indagini si muovono ancora tra ombre e sospetti, senza una verità certa all’orizzonte.

Uno dei nomi finiti al centro dell'attenzione degli investigatori è quello di Louis Dassilva, vicino di casa della vittima. La sua posizione è divenuta rapidamente oggetto di interesse: le incongruenze nei racconti, alcune testimonianze e il suo comportamento considerato ambiguo lo hanno portato ad essere uno dei principali indagati. Tuttavia, al momento, contro Dassilva non sono state raccolte prove sufficienti per un'accusa formale. L'indagato ha preso una decisione molto drastica in carcere.