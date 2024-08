Olimpiadi portabandiera azzurri alla cerimonia di chiusura, saranno Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri. I due atleti, che fanno coppia anche nella vita, guideranno la delegazione italiana nello Stade de France. Durante questi Giochi, Paltrinieri ha ottenuto l’argento nei 1500 metri e il bronzo negli 800 metri stile libero, oltre a un nono posto nella 10 km in Senna. Nel frattempo, Fiamingo ha conquistato l’oro nella scherma, gareggiando nel quartetto della spada femminile. Ai Giochi di quest’anno, i portabandiera italiani alla cerimonia di apertura erano Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.

Rossella Fiamingo, nata il 14 luglio 1991 a Catania, Fiamingo è una delle atlete di spicco della scherma italiana. Ha conquistato numerosi successi a livello internazionale, tra cui la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo nel 2014 e nel 2015, rendendola la prima italiana a vincere due titoli mondiali consecutivi nella spada femminile individuale. Fiamingo ha partecipato a diverse edizioni dei Giochi Olimpici, ottenendo la medaglia d’argento nella spada individuale a Rio de Janeiro nel 2016 e l’oro a squadre quest’anno a Parigi. Oltre ai suoi successi individuali, ha vinto diverse medaglie in competizioni a squadre, dimostrandosi una componente fondamentale della nazionale italiana di scherma. Oltre alle sue doti sportive, è nota anche per la sua determinazione e il suo impegno dentro e fuori dalle pedane di gara.

Gregorio Paltrinieri è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero, particolarmente noto per le lunghe distanze come i 1500 e gli 800 metri. Nato il 5 settembre 1994 a Carpi, in provincia di Modena, Paltrinieri è uno dei più grandi nuotatori italiani di tutti i tempi. La sua carriera è ricca di successi, tra cui spiccano la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, un argento nei 10 km in acque libere e un bronzo negli 800 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021. È stato anche pluricampione europeo e mondiale, stabilendo record in diverse occasioni. In questi giochi olimpici, come detto, ha ottenuto l’argento nei 1500 metri e il bronzo negli 800 metri stile libero, oltre a un nono posto nella 10 km in Senna. Paltrinieri è noto per la sua resistenza, tenacia e per la capacità di competere ad altissimi livelli sia in piscina che in acque libere. La sua dedizione al nuoto e i suoi continui successi lo hanno reso uno degli atleti più rappresentativi dello sport italiano a livello internazionale.