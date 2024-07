Olimpiadi, canottaggio: storico argento Azzurro nel 4 di coppia

Olimpiadi 2024, un altro successo per l’Italia che oggi, mercoledì 31 luglio, guadagna una medaglia d’argento anche nel canottaggio. Si tratta di una vittoria storica che vede gli azzurri di nuovo sul podio dopo sedici anni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Olimpiadi, vittoria storica per il canottaggio

Una medaglia tanto agognata quella vinta dal team italiano di canottaggio che oggi ha dato il meglio di sé ai Giochi di Parigi. I protagonisti di questa impresa erano Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili che hanno chiuso la 4 di coppia uomini in 5’44”40 e conquistato il secondo posto, alle spalle dell’Olanda (5’42”00) e davanti alla Polonia (5’44”59). I quattro atleti hanno commentato la gara dopo le premiazioni, ma sono bastate le lacrime di commozione sul podio a dimostrare quanto valga questa vittoria. Per il team azzurro che alle scorse Olimpiadi di Tokyo era arrivato quinto in finale si tratta di un successo da festeggiare. Ma vediamo i dettagli della gara. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gli Azzurri conquistano il secondo posto

Una prestazione da ricordare quella di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili che si sono presentati in finale forti del secondo tempo assoluto ottenuto nelle batterie (5’43”31). I video della gara mostrano la concentrazione e la lotta degli azzurri i quali iniziano a spingere fin dai primi metri di gara, mettendo pressione agli Oranje. A metà percorso, i quattro italiani sono in seconda posizione, con un lieve vantaggio sulla Polonia. A 500 metri dalla fine, i polacchi riescono a sorpassare gli italiani, ma l’Italia non molla e alza il ritmo. L’Olanda scappa via, ma gli azzurri riescono a riscavalcare nuovamente la Polonia e si prendono il secondo posto negli ultimi 100 metri.

