Impresa di Errani e Paolini, l’Italia del tennis torna in una finale olimpica dopo 100 anni

Tennis. Olimpiadi 2024, Errani e Paolini in finale dopo 100 anni. Gli azzurri si stanno decisamente superando in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Tantissimi i record o i traguardi raggiunti per la prima volta, riscrivendo così la storia dello sport italiano. In queste ore un’impresa a dir poco eroica è stata compiuta dalle due tenniste italiane Errani e Paolini che nel doppio hanno conquistato una finale olimpica dopo ben 100 anni. Il tandem azzurro ha sconfitto per 6-3 6-2 le ceche Linda Nosková e Karolína Muchová riportando il movimento azzurro sul podio a distanza di un secolo dal bronzo di Uberto De Morpurgo nel singolare maschile. (Continua a leggere dopo la foto)

A cent’anni da Uberto De Morpurgo, l’Italia tornerà sul podio a cinque cerchi grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno conquistato la finale nel torneo di doppio femminile. La 28enne toscana e la 37enne emiliana si sono imposte in semifinale per 6-3 6-2 sulle ceche Linda Nosková e Karolína Muchová andandosi a giocare la finale per l’oro, che verrà disputata domenica 4 Agosto. Una stagione d’oro per il tennis italiano, infatti anche Lorenzo Musetti è un altro semifinalista nel singolo di questa storica giornata.