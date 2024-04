Olimpia Milano terza in classifica, la squadra di coach Messina batte Trento e risale la china in Serie A. Dopo nove minuti, Milano si trova in difficoltà a -14 (19-33). La squadra che si è vista venerdì sera nel derby di Eurolega contro la Virtus è solo un pallido ricordo. Trento, invece, dimostra grande energia, infilando colpi con precisione e giocando una pallacanestro entusiasmante. La loro precisione dall’arco, i passaggi extra e i movimenti di palla perfetti sono evidenti. Approfittano di una serie di errori difensivi dell’avversario, e nonostante l’assenza di Grazulis e Udom per infortunio, sembrano pronti a compiere un’impresa, grazie alle prestazioni di Davide Alviti (16 punti) e Paul Biligha (11 punti).

Il tentativo fallito di lay-up da parte di Denzel Valentine al termine del primo quarto (20-33) viene accolto con sguardo severo da parte del coach Ettore Messina. Durante la pausa di due minuti, l’Olimpia comincia a risalire lentamente la china. Riducono il distacco a fine primo tempo (44-52), e continuano a lottare, arrivando a ridurlo ancora al 30′ (69-73), anche se per pochi istanti hanno condotto il gioco. La partita si prepara quindi per un gran finale, in cui la difesa e la performance individuale faranno la differenza.