Offese ai soldati, la Folgore interviene: dura risposta a Littizzetto

Durante la scorsa puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto aveva fatto un intervento durante il quale parlava di guerra. Nel farlo però, ha usato delle parole che hanno fatto scoppiare una vera e propria polemica. In tanti sono intervenuti per rispondere alla battuta di Luciana Littizzetto, considerata offensiva. Tra questi, anche il Generale Marco Bertolini, comandante della Brigata Paracadutisti Folgore.

Luciana Littizzetto, la battuta sui soldati genera la polemica

La comica torinese, durante l'ultimo intervento a Che tempo che fa, ha parlato della guerra. E per farlo ha scritto una "letterina" a Ursula Von Der Leyen, nella quale ha usatto delle parole che hanno fatto storcere il naso a molti militari. "Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo ca*arissimo a combattere", ha detto Luciana Littizzetto, facendo indignare tanti, che se la sono presa seppur la battuta sia stata pronunciata in un contesto satirico. Come ha risposto l'esercito?

L’esercito risponde alla battuta di Luciana Littizzetto

A rispondere alla comica torinese, è il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, attualmente presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano. “Non seguo per principio i programmi dove compare la signora Littizzetto perché, per quanto può valere, non gode della mia stima come personaggio pubblico. Quanto alle sue affermazioni sulle nostre forze armate, senza ripetermi in quello che hanno dichiarato alcuni (pochi) colleghi, mi sento in dovere di rimarcare che, senza rievocare i fatti d’arme che hanno fatto l’Italia e la memoria di quelli che sono caduti, la signora ha offeso in primis le famiglie degli oltre 170 militari che hanno perso la vita in operazioni dopo la seconda guerra mondiale. E di questo dovrebbe almeno chiedere scusa, visto che va di moda”, ha affermato all’Adnkronos il militare. Anche il comandante della Folgore ha risposto a tono alla battuta di Luciana Littizzetto.

