Nuovo Papa, chi potrebbe essere: la previsione sul nome favorito

Il conclave, che segnerà l'elezione del nuovo papa, prenderà ufficialmente il via il 7 maggio prossimo. In questa data, i cardinali si ritroveranno nella Basilica di San Pietro per una messa solenne, prima di ritirarsi nel pomeriggio nella Cappella Sistina per le votazioni destinate a scegliere il successore di Francesco. Un evento di grande importanza e mistero che tiene col fiato sospeso il mondo cattolico. Chi sarà il nuovo Pontefice?

Cosa sono i novendiali?

Nel frattempo, il periodo di "novendiali", dedicato al lutto e alla preparazione, continua in Vaticano. Questi nove giorni comprendono celebrazioni quotidiane e congregazioni generali, momenti utili per rendere omaggio al papa defunto e discutere delle sfide future della Chiesa, preparando il terreno per la scelta del nuovo pontefice.

Chi potrà votare al Conclave?

Dei 252 cardinali del collegio, solo 134 parteciperanno attivamente al conclave, poiché il diritto di voto è riservato ai porporati di età inferiore agli 80 anni. Questi cardinali si assumeranno la responsabilità di eleggere il nuovo capo della Chiesa, in una cerimonia carica di simbolismo e tradizione. Intanto arrivano le previsioni di una celebre astrologa che ha rivelato quale sarà il giorno in cui verrà eletto il nuovo papa.

