“Non solo con la Ferragni..”: nuova storia d’amore con la famosissima nella famiglia Tronchetti Provera

La famiglia Tronchetti Provera fa incetta di cuori in questo periodo. Come molti sapranno, la modella e influencer Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso accanto ad un esponente della nota famiglia. Tra le conquiste dei Tronchetti Provera, però, non ci sarebbe solo Chiara Ferragni, ma anche una famosissima della televisione italiana. La donna, molto stimata nel mondo dello spettacolo, è stata paparazzata a cena in centro a Milano. (Continua…)

Tronchetti Provera, nuova storia d’amore con la famosissima della tv italiana

Non solo Chiara Ferragni, nella famiglia Tronchetti Provera potrebbe entrare anche una famosissima della televisione italiana. La nota donna del mondo dello spettacolo sarebbe stata paparazzata a cena con Nino Tronchetti Provera, zio di Giovanni, attuale fidanzato di Chiara Ferragni. Non si può ancora parlare di una storia d’amore, ma i due sembravano molto affiatati, tanto che lui è andato a prenderla a casa e poi l’ha riaccompagnata. Se l’indiscrezione fosse confermata, la nota famiglia di imprenditori si arricchirebbe con la presenza di un’altra famosissima donna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)