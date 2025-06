Nuova allerta alimentare nei supermercati: l’avviso del ministero. Ecco su cosa

Negli ultimi tempi, la sicurezza alimentare è diventata una preoccupazione crescente per i consumatori, le autorità sanitarie e gli operatori del settore agroalimentare. L’attenzione si concentra non solo sulla qualità nutrizionale degli alimenti, ma anche sulla loro salubrità e sull’assenza di contaminanti che possano rappresentare un rischio per la salute umana.

In questo contesto, i molluschi bivalvi, come cozze, ostriche e vongole, sono spesso oggetto di controlli rigorosi, poiché la loro capacità di filtrare grandi volumi d’acqua li rende particolarmente suscettibili all’accumulo di sostanze nocive presenti nell’ambiente marino. Di recente è stata pubblicata una nuova allerta alimentare nei supermercati. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)