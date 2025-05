Nuova allerta alimentare, il noto prodotto ritirato dagli scaffali: l’avviso del Ministero

Il Ministero della Salute ha lanciato una nuova allerta alimentare. L’annuncio arriva attraverso il portale ufficiale del Ministero, che invita alla massima cautela i consumatori in possesso del prodotto. Vediamo tutti i dettagli utili su lotto, data di scadenza e comportamenti consigliati per tutelare la propria salute.

Il prodotto ritirato: marca e lotto contaminati

L’allerta è stata pubblicata sul portale ufficiale del Ministero della Salute il 26 maggio, anche se è diventata di dominio pubblico solo nelle ultime ore. Il prodotto interessato è un saku di salmone marinato in confezioni da 140 grammi commercializzato con il marchio “Le Sopraffine”. A produrlo è l’azienda Bernardini Gastone Srl, che ha sede nello stabilimento di Crespina, in provincia di Pisa. Il lotto soggetto al richiamo è il 120525, con data di scadenza 2 giugno 2025.

Listeria monocytogenes: cos’è e perché è pericolosa

Il ritiro è avvenuto a titolo precauzionale, dopo che in alcuni controlli è emersa la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il batterio Listeria monocytogenes è responsabile della listeriosi, un’infezione trasmissibile attraverso alimenti contaminati, soprattutto di origine animale. «La listeriosi è una malattia insidiosa perché può avere manifestazioni anche molto gravi», avvertono gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nei casi più lievi, i sintomi si limitano a una gastroenterite acuta febbrile, che può comparire poche ore dopo il consumo del prodotto contaminato. Nei soggetti più fragili – anziani, immunodepressi, donne in gravidanza e neonati – può invece degenerare in meningite, encefalite o setticemia, con complicanze anche letali. Come comportarsi in caso si abbia acquistato il prodotto?

