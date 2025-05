L’Italia verso il nucleare, c’è l’accordo: cosa succede ora

La Regione Lombardia ha recentemente compiuto un passo significativo nel settore dell’energia nucleare, firmando un protocollo d’intesa con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Questo accordo, il primo del suo genere tra l’AIEA e una regione italiana, è stato sottoscritto dal presidente lombardo Attilio Fontana e dal direttore generale dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi.

I dettagli dell’accordo

L’intesa si concentra sull’uso pacifico dell’energia nucleare, con l’obiettivo di promuovere tecnologie avanzate e sostenibili per la produzione energetica. Fontana ha sottolineato che i reattori di nuova generazione sono progettati per garantire elevati standard di sicurezza, rappresentando una componente fondamentale nel mix energetico green della regione. Questo accordo rafforza il ruolo della Lombardia come protagonista nella promozione di tecnologie all’avanguardia a servizio dello sviluppo sostenibile. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)