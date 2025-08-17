Nubifragio in Italia, strade invase dall’acqua e persone bloccate

Il caldo estivo cede il passo all’imprevisto. In una mattina che prometteva routine e turisti in cerca di relax, le Eolie hanno vissuto una prova di forza della natura. Il cielo si è oscurato, le nuvole si sono addensate, e in un attimo l’ordinario ha lasciato spazio al sorprendente: quello che all’inizio sembrava un temporale qualsiasi si è trasformato in qualcosa di ben più potente e inquietante.

Strade che diventano fiumi

Questa mattina, sabato 16 agosto 2025, un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola di Lipari, trasformando in pochi istanti le sue strade in torrenti impetuosi. Via Tenente Mariano Amendola è stata completamente sommersa, così come via Roma, via Calandra e Marina Lunga: arterie storiche, ora inghiottite dall’acqua. Le auto parcheggiate hanno fatto da testimoni silenziosi dell’inarrestabile avanzata dell’acqua, restando in parte sommerse e creando scenari surreali dove la città sembrava sospesa tra realtà e sogno allagato.

Tra case sommerse e attività colpite

Gli effetti del nubifragio non si sono limitati alle strade: molte abitazioni, soprattutto ai piani bassi, sono state sommerse da acqua infiltrata, così come diverse attività commerciali. Più di un cittadino si è trovato a dover fare i conti con danni improvvisi, con pavimenti bagnati, materiali compromessi e l’incertezza di quando tutto sarebbe tornato alla normalità.

