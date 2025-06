Il 4 giugno 2005, sotto un cielo grigio e piovoso che faceva da cornice all’Ullevaal Stadion di Oslo, l’Italia si preparava ad affrontare la Norvegia in una partita chiave per le qualificazioni ai Mondiali di Germania 2006. Questo incontro, terminato 0-0, è ricordato non tanto per il risultato, quanto per l’intensità e la determinazione messe in campo da entrambe le squadre, oltre che per i protagonisti che hanno scritto pagine importanti nel calcio italiano.

Norvegia-Italia, la formazione azzurra

L’allenatore Marcello Lippi schierò una formazione composta da un mix di esperienza e gioventù, simbolo di un’Italia che guardava con fiducia al futuro. In porta, l’inamovibile Gianluigi Buffon era affiancato da una linea difensiva solida composta da Daniele Bonera, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi e Fabio Grosso. A centrocampo, la regia di Andrea Pirlo si accompagnava alla grinta di Daniele De Rossi e alla dinamicità di Gianluca Zambrotta e Mauro German Camoranesi. In attacco, la coppia Christian Vieri e Antonio Cassano prometteva spettacolo e incisività.

Vieri, con la sua forza fisica e senso del gol, insieme a Cassano, noto per la sua creatività e imprevedibilità, rappresentavano un tandem d’attacco capace di mettere in difficoltà le difese avversarie. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche e il terreno appesantito dalla pioggia, i due attaccanti italiani cercarono ripetutamente la via del gol, creando pericolose occasioni da rete e dimostrando una buona intesa. Tuttavia, la difesa norvegese, ben organizzata, riuscì a contenere le offensive italiane.

Un’avversaria ostica: la Norvegia di Åge Hareide

La Norvegia, guidata dal tecnico Åge Hareide, si presentava come una squadra compatta e determinata. In attacco, l’ex romanista John Carew era il perno centrale, supportato da elementi come Steffen Iversen e Morten Gamst Pedersen. Il match si rivelò combattuto e avaro di grandi occasioni da gol. Nel primo tempo, una buona combinazione tra Vieri e Cassano portò Camoranesi alla conclusione, ma l’estremo difensore norvegese Myhre riuscì a neutralizzare il pericolo. La ripresa vide Carew mettere in difficoltà la difesa azzurra con alcune azioni pericolose, mentre Vieri ebbe l’opportunità di sbloccare il risultato, ma il suo tentativo terminò sopra la traversa.

Nonostante l’infortunio di Vieri costrinse Lippi a inserire fresche forze in attacco, con Luca Toni e Vincenzo Iaquinta, il match si concluse senza reti, ma con un punto prezioso per l’Italia. Questo pareggio permise agli azzurri di mantenere il primato nel Gruppo 5 con 13 punti, staccando di quattro lunghezze Norvegia e Slovenia. Il punto conquistato si rivelò fondamentale nel percorso verso il Mondiale, che vide l’Italia trionfare l’anno seguente.

Il confronto con il presente

A distanza di vent’anni, quella partita rimane un ricordo importante nella storia della Nazionale italiana. La coppia Vieri-Cassano rappresentava un periodo in cui l’Italia poteva vantare attaccanti di livello mondiale. Alla vigilia di una nuova sfida contro la Norvegia, è interessante osservare come la squadra e il calcio in generale si siano evoluti. Sebbene il contesto e i protagonisti siano cambiati, la passione e l’orgoglio di indossare la maglia azzurra restano immutati, spingendo i nuovi talenti a scrivere una nuova pagina della storia del calcio italiano.

Domani, l’Italia tornerà a sfidare la Norvegia in un incontro che, benché diverso per scenario e protagonisti, riporterà alla mente quel giorno del 2005. Sarà un’occasione per i nuovi calciatori di ispirarsi ai campioni del passato e di affrontare con fiducia le sfide future, contribuendo a costruire il presente e il futuro glorioso del calcio italiano.