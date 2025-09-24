Nizza-Roma, caos e vergogna: maxi rissa nella notte, 102 tifosi giallorossi arrestati

La vigilia di Nizza-Roma di Europa League è stata segnata da gravi incidenti. Intorno alle 22.30 di ieri sera, nel Cours Saleya, pieno centro della Vecchia Nizza, una quarantina di uomini incappucciati – descritti dai media locali come probabili ultrà – hanno dato vita a una violenta rissa.

Nizza-Roma, è caos in città: scontri tra gli ultras portano a 102 arresti



Secondo il quotidiano Nice-Matin l’obiettivo sarebbero stati gli agenti delle Compagnies républicaines de sécurité, il corpo della polizia francese specializzato nell’ordine pubblico. La tensione è durata alcuni minuti, con i testimoni che parlano di “attacco premeditato”.

Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire con decisione per riportare la calma in una zona piena di locali e turisti. Alcune auto parcheggiate e tavolini dei bar sono stati danneggiati durante la fuga dei presunti ultras. Gli agenti hanno pattugliato le strade vicine e identificato diversi gruppi di tifosi romanisti.

Subito dopo gli scontri, la polizia ha effettuato un maxi fermo: secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati 102 i tifosi giallorossi arrestati nel parcheggio Sulzer, situato sul Quai des États-Unis, a poca distanza dal centro. Altre fonti francesi parlano di un numero leggermente inferiore.

Non è chiaro se a scatenare la rissa e le violenze sia stato un episodio o se fosse già tutto programmato da tempo. Gli ultras del Nizza avevano già avuto scontri in passato con quelli della Lazio e, in generale, sono noti per essere particolarmente irrequieti. Resta famoso l’episodio della partita contro i tedeschi del Colonia che fu rinviata per i violenti scontri sugli spalti.

Durante i controlli gli agenti hanno sequestrato diversi oggetti usati dai facinorosi come armi improprie – sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e martelli. Al momento non è chiaro se tutti i tifosi fermati siano ancora in stato di arresto o se alcuni siano già stati rilasciati.

Questa sera Roma e Nizza si affrontano all’Allianz Riviera in una partita valida per l’Europa League. Le autorità francesi hanno rafforzato il dispositivo di sicurezza intorno allo stadio e nelle aree sensibili della città. L’episodio rischia di avere ripercussioni sull’ingresso dei tifosi allo stadio e sull’immagine del calcio italiano all’estero.

