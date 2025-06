Nick Kyrgios paga la sua ossessione: lo hanno scaricato anche loro, e c’entra Sinner

Nel mondo del tennis, ci sono figure che lasciano un segno indelebile non solo per il loro talento, ma anche per le controversie che li avvolgono. Un protagonista di queste storie è Nick Kyrgios, la cui carriera sembra sempre più lontana dai campi di Wimbledon. Ma gli ultimi sviluppi non riguardano solo il suo gioco.

Kyrgios, Bbc lo scarica (anche) per gli attacchi a Sinner. Non sarà commentatore a Wimbledon https://t.co/auFK8xIvqb — Adnkronos (@Adnkronos) June 13, 2025

Non è solo l’assenza da atleta. ora anche il suo percorso come commentatore è stato interrotto bruscamente. La sua collaborazione con la Bbc è giunta al termine, in gran parte a causa dell’ossessione per Sinner che ha alimentato polemiche infuocate. Il suo essere sempre sopra le righe, i suoi insulti reiterati e le accuse sgangherate contro il numero uno italiano hanno passato il segno.

Le sue invettive non si sono limitate al campo di gioco. Le uscite polemiche verso colleghi e le critiche pubbliche hanno sollevato un polverone mediatico, culminato in uno scontro via social con un ex tennista Andrew Castle, accusato di essere un cattivo commentatore. “Chiunque sia quel pagliaccio accanto a Woodbridge dovrebbe stare zitto, rovina la partita”, è solo uno dei commenti che hanno infiammato il web.

Il suo bersaglio principale, tuttavia, è stato Sinner, criticato con toni accesi per questioni personali e professionali. Questa fissazione esasperata, insieme a insulti e dichiarazioni sconsiderate, ha spinto la Bbc a staccare la spina. Un’opinione che ha trovato eco tra molti spettatori e addetti ai lavori, preoccupati per l’immagine del tennis stesso.

Nick Kyrgios, il “siluro” della Bbc

Dall’inizio, la scelta di affidargli un microfono non era stata ben accolta da tutti. Le ombre del suo passato personale pesavano, e il suo comportamento imprevedibile in cabina di commento ha moltiplicato i timori.

Con una serie di infortuni e polemiche che ne punteggiano la carriera, l’ascesa a un ruolo stabile nel mondo del commento sportivo per Kyrgios appare sempre più ardua. il tennista (fose ex?) australiano continuerà comunque a far discutere, a metà tra genio e sregolatezza: una caratteristica che lo aveva reso simpatico, ma che nel tempo è andata oltre il lecito.

