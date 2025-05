Home | NBA, notte indimenticabile per la Grande Mela: è trionfo, in finale dopo 25 anni

Nba, certe notti hanno il sapore della leggenda. Dopo 25 anni di attese, illusioni e sofferenze, i New York Knicks si riprendono il palcoscenico che conta, raggiungendo le finali della Eastern Conference. Lo fanno in modo spettacolare, demolendo i rivali storici Boston Celtics con un 119-81 in Gara 6, davanti a un Madison Square Garden che ha tremato di gioia. La serie si chiude 4-2 per la franchigia della Grande Mela, che ora attende i Pacers per un nuovo capitolo di questa corsa da sogno.

New York Knicks – Boston Celtics 119-81 (serie 4-2)

Dominio totale, senza appello. I Knicks escono dal tunnel del Garden con il fuoco negli occhi, e travolgono Boston con una delle prestazioni più devastanti della loro storia recente. Il +38 finale è il nuovo record in una partita di playoff per la squadra newyorchese. Il match è senza storia fin dai primi possessi: Brunson è chirurgico, Towns e Bridges devastano la difesa biancoverde, e il Garden esplode a ogni singola azione.

Boston prova a resistere, ma il carburante finisce in fretta. L’unico a crederci davvero sembra Jaylen Brown, ma è troppo solo: i Celtics tirano 4/19 da tre nel primo tempo e segnano appena 37 punti. Dall’altra parte, i Knicks suonano la carica con un parziale di 38-17 nel secondo quarto, andando al riposo con un mostruoso +27. Difesa e intensità: McBride e Robinson alzano un muro, Anunoby detta legge e Boston sprofonda.

Coach Thibodeau non molla l’acceleratore neanche un secondo. New York rientra dagli spogliatoi come un esercito in battaglia, firmando un 16-6 di parziale e spegnendo ogni residua speranza per gli avversari. I Knicks toccano addirittura il +41, e quando Brown si prende il sesto fallo a 2:50 dalla fine del terzo quarto, cala il sipario sulla stagione di Boston. Una stagione segnata dagli infortuni, su tutti quello pesantissimo di Tatum.

È festa grande. Il Madison è una bolgia, e New York si prende la scena NBA con un ritorno tanto atteso quanto travolgente. Ora la prossima sfida sarà contro i Pacers, ma con un fattore campo riconquistato, una squadra che gioca a memoria, e una città in delirio. Finalmente Knicks. Il sogno, adesso, è diventato realtà.

