NBA, Indiana mette la freccia: e ora per New York si fa durissima

NBA, se cercate una squadra col fuoco negli occhi, guardate a Indiana. I Pacers rispondono alla sconfitta in gara 3 con una prova di forza, cuore e talento, e lo fanno nel momento che conta. Il pubblico esplode, l’arena è una bolgia, e Haliburton suona la carica. Adesso le NBA Finals sono più vicine: manca una sola vittoria. I Pacers conducono 3-1 nella serie. Gara 5 si giocherà al Madison Square Garden, ma la pressione sarà sulle spalle dei Knicks.

Indiana Pacers – New York Knicks 130-121 (serie 3-1)

Gara 4 ha due volti. Il primo, quello del primo tempo, è un testa a testa da playoff, con le squadre che si studiano, colpiscono e incassano colpi a ripetizione. Ma il secondo è un monologo firmato Indiana, con la squadra di Rick Carlisle che alza l’intensità, inchioda la difesa dei Knicks e prende il controllo del match.

A dettare il ritmo è lui, Tyrese Haliburton, con una partita che ne certifica ancora una volta la leadership. Dopo la prestazione opaca in gara 3, il trascinatore dei Pacers risponde con una tripla doppia da fuoriclasse assoluto: 32 punti, 12 rimbalzi e 15 assist, e soprattutto un piglio da vincente che fa la differenza.

“Ho solo provato ad essere aggressivo“, ha spiegato Haliburton ai microfono di ESPN dopo il match. “Dopo Gara 3 mi sentivo come se avessi deluso la squadra. Sento di aver risposto nel modo giusto”. Eccome se ha risposto, non ci possono essere dubbi.

Ma Haliburton non è solo. Pascal Siakam gioca una gara da clinic offensivo: 30 punti con 11/12 dal campo, chirurgico, glaciale, dominante. Indiana gira a meraviglia, e quando i Knicks provano ad accorciare, si scontrano con i muri e con una squadra che sa giocare in velocità.

New York ci prova con il solito Jalen Brunson (31 punti), ma ormai l’inerzia della serie è scivolata tutta verso i Pacers. L’attacco dei Knicks si inceppa nei momenti chiave, la difesa non regge l’urto, e Tom Thibodeau avrà parecchio da rivedere in vista della delicatissima gara 5. Un’altra sconfitta e sarà tutto finito.

Prossima tappa: Madison Square Garden, con un biglietto per le Finals. Indiana ora ha due match point, il primo dei quali in trasferta, per tornare alle Finals NBA dopo 25 anni. Era il 2000, e oggi quei giorni sembrano ritornare. Intanto, a Ovest, Oklahoma City Thunder conduce 3-1 su Minnesota. Ma per stanotte, tutta la scena è dei Pacers. E di un Haliburton formato MVP.

