Nazionale volley, De Giorgi al quinto mondiale: “Io leggenda? No, i ragazzi sono speciali”

Nazionale volley, con la vittoria contro la Bulgaria in finale, Ferdinando Fefé De Giorgi ha conquistato il suo secondo titolo mondiale da commissario tecnico, dopo i tre vinti in carriera da giocatore. Un risultato che consacra ancora una volta l’Italvolley, in un momento storico in cui anche la nazionale femminile detta legge nella pallavolo internazionale.

In ognuno dei cinque ori conquistati dall’Italia nella sua storia c’è sempre stata la firma di Fefè De Giorgi, protagonista prima da giocatore e oggi da commissario tecnico:



💫 Da giocatore – 1990, 1994 e 1998

👨🏻‍🏫 Da allenatore – 2022 e 2025



𝑳𝒆𝒈𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂.#Volleyball pic.twitter.com/aE3QpD07Py — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 28, 2025

“Io leggenda? Lasciamo stare le leggende finché ci siamo” ha commentato De Giorgi ai microfoni Rai subito dopo il successo in quattro set. “Sono distrutto perché è stata un’estate lunga, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono speciali. Hanno saputo aiutarsi a vicenda, mostrando una capacità di inclusione straordinaria. Dalla partita con l’Ucraina è stato un crescendo. Non è facile vincere due mondiali consecutivi”.

La crescita di un gruppo unito

Il ct ha sottolineato come il cammino sia stato tutt’altro che semplice:

“Abbiamo dovuto colmare il gap con squadre come Polonia e Francia, lavorando su di noi con umiltà e determinazione. Questi ragazzi hanno accettato sacrifici e difficoltà per crescere e migliorare. Sono stati stupendi, hanno sempre trovato il modo di aiutarsi”.

Giannelli: “Abbiamo scritto la storia”

Sulla stessa linea anche il capitano Simone Giannelli, che ha voluto evidenziare il valore collettivo del trionfo:

“Abbiamo fatto qualcosa che nessuno si aspettava. Forse noi un pochino sì, perché non siamo gente che molla e l’abbiamo dimostrato. Siamo arrivati qui con la voglia di rappresentare il nostro Paese e sono orgoglioso non solo per la vittoria, ma anche per come l’abbiamo ottenuta. Abbiamo sofferto, siamo rimasti uniti e alla fine ne siamo usciti insieme. Faccio i complimenti a tutta la squadra: siamo stati speciali”.

