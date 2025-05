Nave si schianta contro il ponte: ci sono morti e feriti

Sembrava una normale serata di primavera a New York, con le acque dell’East River che riflettevano le luci della città e del celebre ponte di Brooklyn. Ma bastano pochi minuti, a volte pochi secondi, per trasformare una scena idilliaca in un incubo. Un’imponente nave a vela, illuminata e carica di simboli e storia, ha perso il controllo e si è schiantata proprio contro una delle icone più amate della Grande Mela. Il risultato? Urla, panico, alberi spezzati e un bilancio tragico. Ecco cosa è accaduto davvero.

L’impatto devastante della Cuauhtémoc

È stato il sindaco Eric Adams a dare la notizia: due persone sono morte e almeno 17 sono rimaste ferite, alcune gravemente, dopo che la Cuauhtémoc, nave scuola della Marina messicana, ha colpito il ponte di Brooklyn. La causa sembra essere una perdita improvvisa di potenza che ha reso impossibile manovrare l’imbarcazione durante la partenza da New York. Dei 277 membri dell’equipaggio a bordo, ben 19 sono stati coinvolti fisicamente nell’impatto, due dei quali versano in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto all’imbrunire, quando la nave stava abbandonando il porto. Lunga oltre 90 metri e costruita nel 1982, la Cuauhtémoc è un elegante brigantino a palo spesso usato per addestramenti e missioni diplomatiche. Ma nulla ha potuto contro la spalla del ponte, che l’ha colpita in pieno, spezzando tutti e tre gli alberi come fossero stuzzicadenti.

