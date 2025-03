Napoli-Milan: Pronostico e Statistiche Imperdibili

Napoli e Milan si preparano a una sfida cruciale allo Stadio Maradona, dove i partenopei cercano di spezzare un tabù che dura da quasi sette anni. Dopo una serie di delusioni e un calo di prestazioni, la squadra di Antonio Conte è determinata a invertire la tendenza negativa e a rilanciarsi nella corsa allo scudetto. La partita di domenica rappresenta un’opportunità strategica per il Napoli, che non può permettersi ulteriori passi falsi nella corsa al titolo.

Statistiche e precedenti: il tabù del Maradona

La storia recente vede il Milan uscire indenne dalle ultime sei trasferte a Napoli, con tre pareggi e tre vittorie. L’ultima affermazione dei partenopei in casa risale al 25 agosto 2018, quando un Napoli guidato da Carlo Ancelotti vinse con un emozionante 3-2. Da allora, lo Stadio Maradona non ha più visto il successo dei padroni di casa contro i rossoneri.

In vista della sfida di domenica, il Napoli si trova a tre punti dall’Inter, capolista del campionato. Gli azzurri hanno accumulato solo otto punti nelle ultime sette partite, con una vittoria, cinque pareggi e una sconfitta. Questo andamento ha compromesso la loro leadership e rende la partita contro il Milan fondamentale per restare in corsa per il titolo.

La squadra di Conte è chiamata a confrontarsi con un Milan in forma, reduce da due vittorie in rimonta, e a superare le sfide tattiche causate da infortuni e soluzioni d’emergenza. Con il Maradona sold-out per la decima volta in stagione, i tifosi napoletani sperano di vedere la loro squadra interrompere la striscia negativa e rilanciarsi nella corsa al titolo.

Un risultato positivo contro il Milan potrebbe non solo rinvigorire le speranze scudetto del Napoli, ma anche mettere pressione all’Inter, impegnata contro l’Udinese. La combinazione di fattori tecnici e psicologici rende questa sfida una delle più attese della stagione per i partenopei.

Il Napoli, spinto dal calore del suo pubblico, cercherà di raccogliere i frutti di una prestazione convincente, e per la squadra di Conte potrebbe essere la svolta necessaria per riprendere il cammino verso il titolo.

