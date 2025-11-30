La settimana spagnola di Nadia Battocletti si chiude con un secondo posto nel tradizionale cross di Alcobendas (25’43”). Dopo la vittoria di Atapuerca, l’azzurra conferma la sua solidità anche sui prati della regione di Madrid, pur senza riuscire a ripetere il successo ottenuto qui nel 2024. Un risultato che forse non soddisfa pienamente la trentina, ma che ribadisce il suo stato di forma eccellente dopo una stagione su pista di altissimo livello.

SEMPRE SUL PODIOOOOOOOOOO 🤩



Nadia Battocletti fa ancora una gara stre-pi-to-sa nel cross! 🥹



La campionessa europea è seconda ad Alcobendas, alle spalle dell’etiope Yenenesh Shimket! 👏



Favolosaaaaaaaaaaaaa 🫶

#ItaliaTeam @atleticaitalia pic.twitter.com/fTrcg06Vuk — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) November 30, 2025

Shimket imprendibile, Battocletti lotta fino alla fine

A vincere è la giovanissima Yenenesh Shimket, talento etiope di soli 17 anni già protagonista la settimana precedente alla Cinque Mulini. Shimket cambia ritmo nel penultimo giro, prende vantaggio e resiste con determinazione al tentativo di rimonta dell’azzurra, chiudendo gli 8 km in un notevole 25’32”. Una conferma della sua precocità e delle sue enormi potenzialità.

Battocletti prova a ricucire il gap nel finale, ma deve accontentarsi della piazza d’onore: un risultato comunque significativo a due settimane dal grande appuntamento continentale.

Jebet terza, Keith ai piedi del podio

Sul terzo gradino del podio sale la keniana Sheila Jebet, 19 anni, che chiude in 25’57”, precedendo di pochissimo la britannica Megan Keith, classe 2002. Una gara di livello internazionale, caratterizzata dall’ascesa delle giovanissime africane e dalla conferma della competitività europea guidata proprio da Battocletti.

Ora lo sguardo va agli Europei

Prossima tappa per l’azzurra: gli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, in programma domenica 14 dicembre. Battocletti arriverà all’appuntamento da campionessa in carica, con la responsabilità e il sogno di difendere il titolo continentale. La prestazione di Alcobendas, pur senza il successo, la conferma tra le favorite per un’altra grande impresa.

Leggi anche: