Battocletti domina il cross di Atapuerca sulla strada per gli Europei di Lagoa

Nadia Battocletti conquista con autorevolezza il Cross Internazionale di Atapuerca, prova Gold del World Cross Country Tour, chiudendo i 6.821 metri del percorso in 22’21. La mezzofondista trentina ha fatto la differenza nel finale, staccando le ultime avversarie rimaste nel gruppo di testa: la keniana Sheila Jebet (22’34), la kazaka Daisy Jepkemei (22’35) e la britannica Megan Keith (22’37).

Una prova di forza a due mesi dalle imprese mondiali

Per la 25enne di Cavareno arriva un nuovo segnale di forma straordinaria, a poco più di due mesi dall’argento mondiale nei 10.000 metri e dal bronzo nei 5.000 conquistati a Tokyo. Quella di Atapuerca era il suo debutto stagionale nel cross, un passaggio importante in vista dell’obiettivo principale: difendere il titolo europeo il prossimo 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo.

Battocletti proseguirà la preparazione già domenica prossima con il Cross di Alcobendas, vicino Madrid, puntando anche a riconfermarsi vincitrice del trofeo annuale del Cross Country Tour.

Prima vittoria ad Atapuerca

Il successo spagnolo ha inoltre un valore simbolico: è la prima vittoria di Battocletti in questo prestigioso cross, ottenuta alla sua quarta partecipazione. Nei precedenti risultati era stata 14ª nel 2019 da junior, 12ª nel 2021 e 6ª nel 2022. Un percorso di crescita culminato nel dominio odierno.

La gara si è svolta in condizioni impegnative: sei gradi, cielo coperto e forte vento sul circuito vicino a Burgos, quasi a mille metri di altitudine.

Le parole di Battocletti

“Felice per la vittoria in una gara resa difficile dalle condizioni climatiche, con freddo e vento. Sono contenta di aver ripreso confidenza con il cross su un bel percorso, rimanendo lucida fino alla fine per scegliere il momento giusto. Significa che sto bene e domenica sarò di nuovo in gara ad Alcobendas per verificare lo stato di forma in vista degli Europei”.