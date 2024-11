Home | Musica in lutto, si spegne a 78 anni una vera leggenda

Il mondo della musica è in lutto dopo la scomparsa di uno dei suoi grandi protagonisti. Il famoso batterista e colonna portante del gruppo musicale “Bee Gees” è venuto a mancare ieri, lunedì 18 novembre, all’età di 78 anni. Il ricordo del suo contributo alla band. (Continua a leggere dopo la foto…)

Addio a Colin Petersen, batterista dei “Bee Gees”

“Smiley”, in italiano “sorridente”. Era questo il soprannome affettuoso con cui Colin Petersen era conosciuto dai colleghi e dal pubblico. Prima di intraprendere la carriera musicale, infatti, il musicista era stato un attore bambino. Nel 1956 interpretò il ruolo principale nel film australiano Smiley, un personaggio che gli fece guadagnare il nomignolo che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. La sua esperienza cinematografica, già “sintomo” di una innata propensione all’arte, anticipò la sua fortunatissima svolta come batterista. (Continua a leggere dopo la foto…)



L’amore per la musica di Colin

Avvicinatosi al mondo della musica Colin Peterson capì presto di volercisi dedicare anima e corpo. Negli anni di carriera si distinse per il suo gusto ed intuito che lo portarono anche a sperimentare come produttore musicale. Negli anni ’60 anche membro fondatore dei “Bee Gees”, la band che con le sue hit lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva