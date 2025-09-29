Lorenzo Musetti risponde sul campo alle polemiche della vigilia e mette un piede alle ATP Finals. A Pechino il tennista carrarino ha battuto in due set la “vecchia volpe” Adrian Mannarino, dopo le polemiche generate nei giorni scorsi da alcune frasi sul comportamento del pubblico cinese nel match precedente contro Mpetshi Perricard.

Il VLOG odierno del nostro inviato a Pechino @Ladal17. Le scuse di #Musetti (e l'intervista), il successo di #Paolini e tanto altro (tra cui #Cobolli #Lys #Tien), comprese le immagini della Pechino by night girate dal buon RENZO



Video nel post a seguire pic.twitter.com/fqE1F5yqst — SpazioTennis (@SpazioTennis) September 28, 2025

Quando Musetti è entrato in campo, non sono mancati fischi e proteste da parte del pubblico, piccato per le frasi inopportune del tennista azzurro e, almeno nella percezione dei tifosi di casa, offensive per il popolo cinese. Ma il bel tennis mostrato, la vittoria netta su un avversario sempre ostico e il messaggio “Sorry” scritto sulla telecamera a fine gara hanno sancito la pace con i fan asiatici.

Il successo, maturato in un’ora e 24 minuti, avvicina Musetti alla qualificazione matematica per Torino, dove insieme a Jannik Sinner potrebbe rappresentare l’Italia nel Masters di fine anno. Un traguardo ormai a portata di mano, salvo clamorosi crolli nelle prossime settimane.

Determinato e aggressivo fin dal primo scambio, Musetti ha subito imposto il proprio ritmo contro Mannarino. Break nel gioco d’apertura e primo set chiuso 6-3, con un altro strappo decisivo nel game conclusivo del parziale. Più errori invece dal lato francese, che ha provato a reagire solo a tratti. (continua dopo la foto)

Nel secondo set, dopo un break immediato, Musetti ha subito il controbreak del transalpino, bravo a restare in partita. Ma il carrarino non ha mollato: altro break al quinto gioco e vantaggio mantenuto fino al 6-3 finale. Un successo che restituisce fiducia dopo giorni di tensione e critiche, confermando la sua crescita mentale e tecnica.

Purtroppo nei quarti non ci sarà il italiano con Flavio Cobolli, che è stato infatti eliminato con un netto 6-3 6-2 dallo statunitense Learner Tien, prossimo avversario del carrarino nei quarti di finale. Il match è in programma lunedì, nella stessa giornata che vedrà anche il grande favorito jannik Sinner affrontare Marozsan.

