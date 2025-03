Home | Tragedia in Italia, si accascia e muore in gita davanti ai compagni: aveva 17 anni

Una studentessa di 17 anni è morta durante una gita scolastica. La giovane ha avuto un malore sul traghetto ed ha perso conoscenza. Stando alle testimonianze dei presenti, la studente si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina la notte scorsa. A lanciare l’allarme sarebbero stati proprio i compagni di scuola. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. (Continua…)

Muore in gita a 17 anni

Una vera e propria tragedia sconvolge il nostro paese: una studentessa di 17 anni è morta mentre era in gita con la sua scuola. La studentessa frequentava la quarta di indirizzo informatico all’istituto superiore per geometri. Con i compagni avrebbe dovuto raggiungere la Sicilia. La giovane, infatti, si trovava sul traghetto e avrebbe accusato un malore mentre rientrava nella cabina. I suoi compagni di classe hanno lanciato l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)