Muore a 19 anni in spiaggia, il malore fatale davanti ai genitori

Stava trascorrendo una vacanza con la famiglia in Salento, quando ha perso la vita sotto gli occhi increduli dei suoi genitori. Una ragazza austriaca di soli 19 anni è morta improvvisamente mentre faceva il bagno nel mare di Torre San Giovanni, marina di Ugento, sulla spiaggia del camping Riva di Ugento. La giovane era entrata in acqua con mamma e papà quando ha accusato un improvviso malore.

Soffriva già di alcuni problemi di salute, ma nulla faceva presagire un epilogo così drammatico. I genitori hanno cercato disperatamente di salvarla, trascinandola subito a riva, dove è intervenuto il personale del campeggio, tra cui bagnini e un infermiere. Poco dopo sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La ragazza è deceduta in pochi minuti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Ugento, guidati dal comandante Giovanni Schirinzi, per gli accertamenti del caso.

Nuova tragedia a Torre Lapillo: muore un uomo di 76 anni in mare

Lo stesso giorno, a pochi chilometri di distanza, un altro episodio drammatico ha scosso il litorale pugliese. A Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, un uomo di 76 anni, residente a Carmiano ma in vacanza nella marina jonica, è morto mentre faceva il bagno. L’anziano si trovava sulla spiaggia libera tra Lido Stella Maris e Bacino Grande, dove aveva cercato refrigerio durante un pomeriggio particolarmente caldo.

La tragedia si è consumata intorno alle 17, in una giornata in cui le temperature torride hanno sfiorato i 40 gradi. Non si esclude che proprio il caldo estremo possa aver contribuito al decesso. Anche in questo caso, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

