Un lampo arancione, poi il fumo. Un boato appena percettibile, ma abbastanza forte da far voltare di scatto chi stava filmando. L’aereo — un Boeing 767 — si era appena sollevato in volo dalla pista quando uno dei motori ha preso fuoco. Il video, ripreso da terra, mostra la scena: l’aeromobile guadagna quota con lentezza mentre il motore sinistro arde visibilmente. Le immagini sono nitide, inquietanti, e da sole bastano a restituire la tensione di quei secondi.

Dalle riprese non si vedono passeggeri, non si sentono grida: il panico resta fuori campo, ma si può solo immaginare cosa abbiano vissuto le persone a bordo, mentre il velivolo si preparava a un atterraggio d’emergenza. A terra, intanto, chi assiste alla scena tiene il fiato sospeso. Sono le stesse ore in cui il trasporto aereo globale fatica a scrollarsi di dosso un clima di insicurezza crescente, dopo una serie di gravi incidenti, come quello recente in India, che ha riaperto interrogativi mai del tutto sopiti.

Incendio a bordo: momenti di paura tra i passeggeri

Un volo passeggeri è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo aver registrato un improvviso incendio al motore durante la fase iniziale del viaggio. A bordo si sono vissuti attimi di forte tensione: la presenza di fiamme visibili da uno dei motori ha causato panico tra i passeggeri, con urla e preghiere, mentre l’equipaggio gestiva la situazione mantenendo la calma.

Dettagli dell’incidente sul volo Delta DL446

L’evento si è verificato il 19 luglio a bordo del volo DL446 Delta Air Lines. L’aereo, un Boeing 767-400 contrassegnato dalla matricola N836MH, era partito da Los Angeles con destinazione Atlanta. Poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), il motore sinistro ha preso fuoco, costringendo l’aeromobile a invertire la rotta per rientrare rapidamente allo scalo di partenza.

Durante il rientro, il comandante ha informato i passeggeri dell’attivazione delle procedure di emergenza e della presenza dei vigili del fuoco pronti ad intervenire in pista. Secondo testimonianze, il comandante ha dichiarato che «i pompieri stanno controllando che l’incendio sia completamente spento».

