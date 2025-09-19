MotoGP, grandi novità per il 2026: Dall’Igna punta su Alex Marquez, Bagnaia in bilico

MotoGP, Ducati ha deciso di investire con forza su Alex Marquez anche per il futuro, annunciando il supporto ufficiale al pilota spagnolo per il 2026. Una scelta che non solo premia il fratello di Marc per i risultati ottenuti, ma apre scenari nuovi per Francesco Bagnaia, che potrebbe valutare un trasferimento per ritrovare lo status di leader in un’altra scuderia.

Motogp: Alex Marquez nel 2026 con una Ducati ufficialehttps://t.co/hMecmVPnd5 — MSN Italia (@msn_italia) September 19, 2025

L’equilibrio tra crescita dei talenti e gestione dei piloti ufficiali segna una svolta strategica per la casa di Borgo Panigale. Per Alex Marquez, la prossima stagione sarà in sella a una Ducati Desmosedici GP Factory con i colori del team Gresini: una decisione che vuole riconoscere il lavoro svolto dal pilota soprattutto nell’ultima stagione, con molti ottimi risultati ottenuti.

“È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini” ha commentato Alex. “Questo è un riconoscimento non solo per me, ma per tutta la squadra“.

Nadia Gresini, proprietaria del team, ha aggiunto: “I risultati ottenuti quest’anno ci hanno portati a questo grande traguardo. Siamo felici che Alex possa avere una moto factory e siamo pronti a compiere un ulteriore passo verso l’eccellenza. Il 2025 resterà indimenticabile, e il 2026 ci entusiasma già moltissimo“.

Soddisfazione anche da Ducati Corse: “La stagione di Alex è impressionante“, ha dichiarato Luigi Dall’Igna, dg Ducati. “Abbiamo deciso di aumentare il supporto affinché il pilota e tutto il gruppo possano continuare a crescere. Alex sfrutta al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno miglioreremo ulteriormente. Sarà un valore aggiunto per l’intero sistema Ducati”.

Leggi anche: