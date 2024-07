MotoGP Gemania Bagnaia trionfa e vola in testa alla classifica. Francesco Bagnaia ha trionfato al Sachsenring aggiudicandosi la sesta vittoria della stagione in MotoGP, la quarta consecutiva in una gara completa. Il pilota ufficiale Ducati ha sfruttato al meglio la caduta di Jorge Martin, che ha perso il controllo della sua moto mentre era in testa a due giri dal termine.

Bagnaia ha attraversato la linea del traguardo per primo, superando così il suo rivale in vetta alla classifica mondiale. Sul podio lo hanno accompagnato i fratelli Marquez, entrambi con le Ducati del team Gresini: Marc, con una notevole rimonta, ha preceduto Alex al secondo posto nella fase finale della gara.