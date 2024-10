È morto il fratello della famosa cantante: il triste annuncio

Christopher Ciccone è morto venerdì 4 ottobre 2024, all’età di 63 anni. Christopher e la famosissima sorella erano molto legati agli inizi della carriera di lei. Il fratello è stato uno dei suoi ballerini, poi il suo cameraman e il suo consulente creativo, e infine il direttore artistico del tour “Blonde Ambition”. Poi i rapporti si sono guastati, a partire dal 1991 per un gesto della donna che a Christopher proprio non è piaciuto. Negli ultimi anni, avevano riallacciato i rapporti. Il messaggio di cordoglio della cantante dedicato al fratello è commovente. (Continua dopo le foto)

Christopher Ciccone è morto, addio al fratello di Madonna

Christopher Ciccone, fratello minore di Madonna, è morto venerdì scorso all’età di 63 anni, stroncato da un tumore, fa sapere il New York Post. Per la famosa cantante, si tratta del secondo grave lutto in due mesi: a settembre era morta a 81 anni, per una forma aggressiva di tumore, la matrigna Joan Ciccone. Un anno fa la cantante aveva perso anche il fratello maggiore, Anthony Ciccone, morto a 66 anni dopo una vita segnata dalle dipendenze. I due hanno avuto un rapporto di collaborazione agli inizi, poi conflittuale. Alla fine, circa 10 anni fa, c’è stato un riavvicinamento. (Continua dopo le foto)

Il rapporto tra Madonna e suo fratello Christopher

Christopher Ciccone fu uno dei primi ballerini di Madonna e poi divenne direttore artistico del tour “Blonde Ambition”. Il loro rapporto cambiò nel 1991, quando Madonna portò le videocamere sulla tomba della madre per il suo documentario “Truth or Dare”. L’attrito esplose nel 2008, quando uscì il libro di “Life with my sister”, nel quale Christopher dipingeva Madonna come un’avida calcolatrice, una perfezionista ingrata, una “meschina” e una “bugiarda”. Rinfacciandole di aver mentito pure sui suoi esordi. La cantante non sarebbe arrivata a New York con 35 dollari in tasca, ma con il supporto e i soldi della famiglia. Solo di recente, i due erano riusciti a ricostruire il loro legame. Madonna ha scritto sui social un commovente messaggio per ricordare il fratello scomparso.

